Nu kommer lyset til Amager Strandpark

Amager Strandpark er faktisk så populær, at en måling på et tidspunkt viste, at der kommer flere gæster i strandparken end i Zoologisk Have.

Mange har ønsket belysning på stierne, så man kan bruge stierne en større del af døgnet – også i den mørke del af året.

Men nu er der lys for enden af den berømte tunnel. På grund af coronakrisen har kommunerne fået lov til at bruge flere af deres penge for at skabe og redde flere jobs. Det medfører, at Københavns Kommune har vedtaget, at der nu kommer lys på stierne i strandparken.

Vi følger op på historien, når der kommer flere konkrete oplysninger om tidshorisonten for etableringen af belysningen.