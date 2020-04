Seks etagers byggeri ved apotek politisk godkendt

Et byggeri i seks etager på hjørnet af Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej blev mandag politisk godkendt. Bygningen, der huser Sønderbro Apotek, er samtidig gjort bevaringsværdig.

En bid af Amagerbrogade kommer til at vokse i højden. Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune godkendte i mandags lokalplanen til et byggeri på hjørnet af Prinsesse Christines Vej og Amagerbrogade, som bliver i »op til seks etager svarende til op til 20 meter i højden,« som det beskrives i lokalplanen.

Ejendommen Prinsesse Christines Vej 4-18, der i dag har fem etager, får en ekstra etage, og bygningen forlænges rundt om hjørnet på Amagerbrogade 160.

Andre nyheder

Her og på Prinsesse Christines Vej 2, ligger i dag lave bygninger i ét plan, der blandt andet huser et vaskeri og en kinesisk restaurant. Ejeren fjerner bygningerne for at bygge nyt og højere.

Nybyggeriet og tilbygningen skal rumme 46 nye ejerlejligheder, og i stueplan kan der etableres butikker.

Under det hele bygges parkeringskælder, hvor der skal være en plads pr. 150 kvadratmeter boliger, en plads pr. 100 kvadratmeter erhverv og en plads pr. 100 kvadratmeter butiksformål.

Ejendommen Amagerbrogade 158, der huser Sønderbro Apotek, er taget med i lokalplanen og er nu gjort bevaringsværdig.

Konservativ modstand

Konservative stemte som eneste parti imod lokalplanen, fordi partiet ikke ønsker fortætningen.

»Det bliver en meget høj udnyttelse. Der hvor der i dag er byggeri i et plan, bliver der bygget helt op til 5. sal. Det vil give store skyggegener, og apoteket får lov at blive nærmest pakket ind. Der er også meget lidt parkering, og trykket på p-pladserne i området er i forvejen højt. Jeg frygter også en præcedens for, at gamle bygninger rages ned for at bygge højt, og jeg er nervøs for, at historiske bygninger forsvinder,« siger Jakob Næsager (C).

Enhedslisten foreslog, at den kommende bygnings tårn på hjørnet (se billedet) blev fjernet, så hele bygningen får samme tagforløb, men det var kun SF enig i.

Enhedslisten var som de eneste også med på Konservatives forslag om at nøjes med fem etager, men det blev stemt ned af de øvrige partier.

Andre nyheder

Lokalplanforslaget skal godkendes endeligt i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.