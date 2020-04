Ud af klasselokalerne: Det kræver plads at holde afstand

Efter skolerne åbnede igen for 0.-5. klasse, er Dragørs elever sendt på undervisning uden for skolerne. Der er nemlig ikke plads til at holde god nok afstand.

Tekst og foto: Hanne Bjørton

»Hvad vil det sige, at koen er en drøvtygger? Hvad kalder man et hunfår, der endnu aldrig har læmmet (født et lam)? Hvor lang tid er en ko drægtig?«

Eleverne fra 4.A på Dragør Skole har undervisning i naturfag og mødes af en lind strøm af spørgsmål fra underviser Gregers Gjersøe. Men i stedet for klasselokalet på Vestgrønningen foregår undervisningen denne dag i staldene på TAMU-centret på Kalvebodvej i Amagers sydvestligste hjørne.

I Dragør Kommune åbnede folkeskolerne efter coronalukningen fredag 17. april for 0.-5. klasse, og som på landets andre skoler har kravene om at holde afstand givet udfordringer med at finde plads til alle eleverne.

»Fordi der er afstandskrav, kan alle klasser i forvejen ikke være på skolen. Den her klasse bliver undervist i klubben Krudthuset, og vi bruger også sfo’en Blushøj og klubben Elisenborg. For at skabe lidt mere variation, kom tanken om at få eleverne ud at være aktive blandt vores gode samarbejdspartnere, ungdomsskolen, Amager Museum og kulturinstitutionerne i Dragør. Det er også for at undgå, at det hele bliver plus, minus og læsning på en græsplæne,« fortæller skoleleder på Dragør Skole, Claus Dyremose.

Samarbejde i flere år

Det lokale samarbejde blev sat på skinner i 2014. Med den nye folkeskolereform blev den åbne skole indført, altså en inddragelse af den lokale omverden i undervisningen. Et andet krav var daglig motion og bevægelse.

Dragør Ungdomsskole og dens leder Christoffer Søe blev primus motor i tilrettelæggelse af en udeskole med friluftsaktiviteter og undervisning i blandt andet naturfag for folkeskolerne.

Byens skoler har desuden nu en ugentlig flexdag, hvor eleverne har det samme fag hele dagen, igen i samarbejde med det omkringliggende samfund.

Da statsministeren proklamerede, at skolerne skulle åbne igen for 0.-5. klasse, blev ideen født om en ny knopskydning af undervisning væk fra skolematriklerne.

»To minutter efter var jeg på telefonen til min chef, og en halv time efter var der svar fra direktøren: Vi kører! Og så har jeg arbejdet hele påsken på det,« fortæller Christoffer Søe.

Kursus i håndvask

Foruden 4. klassernes besøg på TAMU-centrets bondegård, har 0. klasserne krible-krable-undervisning af en naturvejleder i Lunden ved Hartkornsvej, hvor der ledes efter insekter.

1. klasserne skal på udendørs arealer undervises i gamle lege, hvor samarbejdspartneren er Museum Amager. 2. klasserne skal lære at snitte i træ.

3. klasserne skal ved Hollænderhallen kæmpe med laserguns – en ganske smertefri kamp. Og 5. klasserne kører på p-pladsen ved Hollænderhallen på en cykelforhindringsbane. Ugen efter er der nye udfordringer.

Over alt har eleverne fået besked på at gå i faste, mindre legegrupper, for at afstandskravene overholdes, og en kurv med håndsprit og renseservietter benyttes med jævne mellemrum.

»Vi har taget de lavthængende frugter fra mange af de aktiviteter og samarbejdspartnere, vi i forvejen har. Og så er det udvidet med de nye frugter – hele logistikken – 4. klasserne cykler for eksempel selv herud til TAMU-centret. Værnemidlerne er også et helt nyt aspekt – alle undervisere har forinden været på kursus hos en sundhedsplejerske i virkelig grundig håndvask,« fortæller Christoffer Søe.

Ikke plads til de ældste

Foreløbig er det kun de seks yngste klassetrin, som folkeskolerne har åbnet for.

Og spørgsmålet er, om skolelederen på Dragør Skole også kan finde plads til 6.-9. klasserne, når skolen åbnes for dem igen.

»På stående fod: Nej! Det er selvfølgelig afgørende, hvilke retningslinjer, der bliver, men hvis det er med de nuværende afstandskrav, så har jeg ikke den fysiske plads – vi tager jo allerede nu andre lokaliteter i brug,« siger Claus Dyremose.