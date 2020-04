Opsang: Stop så, ellers lukker vi Islands Brygge

Polidirektør Anne Tønnes kommer med en klar opsang til københaverne i Berlingske. Stop med at stimle sammen, ellers lukker vi Islands Brygge, siger hun.

Det må stoppe nu, at flere københavnere i stort antal søger mod byens parker og havneområder. Især på Islands Brygge samles mange mennesker i Havneparken. Og det får politidirektør Anne Tønnes til at komme med en advarsel om, at hvis folk ikke begynder at holde afstand, så bliver eksempel Islands Brygge lukket ned. Det siger hun til Berlingske.

Formand for Politiforeningen, Claus Oxfeldt, skrev på Facebook, at havnefronten på Islands Brygge virkede som et »fluepapir« på solslikkende københavnere.

»Folk nyder solen og slår sig ned med et håndklæde og slikker solskin. Det er et stærkt bekykmringspunkt for os, for det er stadig en alvorlig situation, og der er en smittefare, vi skal iagttage. Derfor er vi ude med en løftet pegefinger og sige til folk, at de skal holde afstand og lade være med at gå derhen, hvor de sædvanligvis ville, for at slikke sol,« siger politidireketøren i et interview med Berlingske, og truer med et påbud.