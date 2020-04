Påbud ophæves: Nu kan du besøge dine kære på plejehjemmet

I en vejledning fra Sundhedsstyrelsen fremgik det, at besøgspåbud på plejehjem også gjaldt udearealer. Men det er ikke det, som står i loven. Det betyder nu, at Tårnby Kommune endelig kan komme i gang med at finde ud af, hvordan besøg fra pårørende kan arrangeres på udearealerne ved plejehjemmene.

Det er plejehjemmene sammen med rådhusets folk godt i gang med. I starten af næste uge forventes en plan for besøg på udearealerne at blive politisk behandlet, så en ny ordning kan træde i kraft i løbet af næste uge. Besøgene skal naturligvis foregå på et sundhedsfagligt forsvarligt og trygt grundlag.

Andre nyheder

Tårnby Kommune har fredag eftermiddag endnu ikke modtaget endelige retningslinjer i forbindelse med besøg;;det drejer sig blandt andet om omfanget af brug af værnemidler.

»Jeg ved, at det er et meget stort ønske for de pårørende til vores beboere på plejehjemmene at komme til at se dem igen – og lige så stort er behovet hos de ældre den anden vej rundt. Det glæder mig derfor, at det ser ud til, at vi kan åbne op igen for besøg. Men det skal naturligvis ske på et forsvarligt grundlag. Indtil videre er det lykkes at forhindre smittespredning på vores plejehjem, så et enkelt smittetilfælde er inddæmmet, mens de enkelte borgere vi har fået hjem fra hospitalet med Covid-smitte heller ikke har smittet andre. Sådan skulle det meget gerne fortsætte,« udtaler Tårnbys borgmester Allan S. Andersen.