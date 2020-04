Butiksejer: »Jeg agter at sagsøge politiet for ulovlig lukning af min butik«

Butiksejere i Vestamager Centret kan hverken finde hoved eller i hale i retningslinjerne for, hvornår en butik kan holde åbent eller skal være lukket. Ejeren af Bents Bazar overvejer nu at sagsøge politiet for ulovlig lukning.

Da regeringen optrappede kampen mod spredningen af coronavirussen blev landets storcentre samt en række andre butikker tvangslukket. Lukningerne omfattede dog ikke apoteker og fødevarebutikker i storcentre. Også frisører, fitnescentre, massører, solcentre og andre typer af virksomhed, hvor der er tæt kontakt mellem kunderne, skulle lukke. Og de butikker, som fortsat blev holdt åbne, skulle sikre, at kunderne fik mulighed for at vaske hænder og spritte af. Ligeledes skulle butikkerne forebygge kødannelse og sikre, at der er en passende afstand mellem kunderne.

Andre nyheder

Rigspolitichef Thorkild Fogde har fastslået, at politiet ikke vil fare frem med bål og brand og bødeblok, men vejlede de butikker, hvor kan kan være problemer med at leve op til de nye skærpede arealkrav.

Uden for storcentrene og arkaderne kunne eksempelvis tøjbutikker fortsat holde åbent, blot de lever op til de skærpede sundhedskrav.

I Vestamager Centret, der er et delvist overdækket center, skabte retningslinjerne hurtigt forvirring. Ekelunds Damp blev lukket med trussel om en bøde, hvis han ikke makkede ret. Efter en klageskrivelse til politidirektøren fik han lov til at genåbne med den begrundelse, at han sælger væsker til e-cigaretter, der kan sidestilles med tobaksvarer som eksempelvis også sælges i dagligvarebutikker. Og i Vestamager Centret er der både en Meny og Netto, der sælger tobaksvarer.

Vil sagsøge politiet

Johnny Hansen, indehaveren af Bents Bazar, er blevet endnu mere forvirret og frustreret over retningslinjerne, efter frisørsalon i centret fik lov til at genåbne i sidste uge. Salonen er placeret i den del af centret, der er mest overdækket, mens Bents Bazar er placeret i den åbne del.

»Min butik blev tvangslukket af politiet den 18. marts. Da jeg kom ned i centret i fredags så jeg, at frisøren var genåbnet og tænkte, at det er okay. Måske er vi alligevel ikke center, da en frisør i et butikscenter ikke må genåbne. Jeg ringede til politiet for at høre om det så betyder, at jeg kan genåbne min egen butik. Jeg fik den besked, at jeg stadig skal holde lukket, men at frisøren gerne måtte holde åbent, fordi frisøren ikke er en del af centret.

Det er jo helt hen i vejret, så nu agter jeg at sagsøge politiet for ulovlig lukning af min butik,« siger Johnny Hansen til Amager Bladet.

»Mit ærinde er ikke at få lukket frisøren, men jeg efterlyser klare retningslinjer, der er til at forstå. Jeg har fra første færd respekteret retningslinjerne og haft forståelse for situationen, men nu er det altså gået over gevind, når politiet ikke er i stand til at give en ordentlig forklaring.

Andre nyheder

Som en ekstra krølle på halen har jeg snakket med min udlejer, der fastholder, at jeg skal betale fuld husleje ved månedsskiftet, selv om min butik er lukket. Jeg kan få del i hjælpepakkerne, men pengene kommer først til udbetaling om lang tid. Og kan jeg være sikker på, at mine kunder vender tilbage, når jeg på et eller andet tidspunkt åbner igen. Nu drøner de ned på tankstationen og køber slik, og vil nok fortsætte med det,« konstaterer Johnny Hansen.

Det er blevet random

Advokat Allan Fischers kone ejer Babybroderi, og han er lige så frustreret over retningslinjerne.

»Butikkerne er blevet lukket af betjente med advarsler om bøder, hvis de alligevel holder åbent. Men det er tilsyneladende random, hvilken vejledning man kan få som butik, og man kan tilsyneladende heller ikke få en ordentlig forklaring på, hvor politiet har vurderet, at der er tale om et centerområde, der overvejende ses at være overdækket, når arealet af centrets indendørs-arkade kun udgår små otte procent af det samlede centerareal.

Det er glædeligt, at Ekelunds Damp fik lov til at genåbne efter en konkret vurdering af, at e-damp er en dagligevare. Men andre butikker, som helt klart falder under de øvrige undtagelsestilfælde, der er beskrevet på coronasmitte.dk, kan ikke få samme vurdering.

Som butiksejer skal man derfor selv tage en risiko og eventuelt slås mod bøder, hvis man forsøger at åbne op igen,« siger Allan Fischer til Amager Bladet, og tilføjer:

»Jeg synes det er lidt uklædeligt, at man kan sende betjente ud og pålægge butikkerne at lukke under trusler om bøder, da tiltaget blev offentliggjort, men så omvendt ikke kan give samme vejledning og trække i land, når nu nye fortolkningsbidrag tilsiger, at de vil være undtaget »center-definitionen«.«