Politiet har lukket Havneparken på Islands Brygge

Københavns Politi har her til aften lukket Havneparken på Islands Brygge.

Københavns Politi forbyder midlertidigt ophold på Islands Brygge. Opholdsforbuddet gælder fra i dag, lørdag, klokken 21.00 til og med 1. maj klokken 23.59.

Det oplyste Københavns politidirektør Anne Tønnes ved et pressemøde foran Politigården

Forbuddet kommer efter fredagens advarsel. Her konstaterede politiet at flere københavnere især søgte mod Havneparken. Anne Tønnes advarede om, at hvis folk ikke begynder at holde afstand, så bliver der lukket ned.

Formand for Politiforeningen, Claus Oxfeldt, skrev på Facebook, at havnefronten på Islands Brygge virkede som et »fluepapir« på solslikkende københavnere.

Andre nyheder

»Folk nyder solen og slår sig ned med et håndklæde og slikker solskin. Det er et stærkt bekykmringspunkt for os, for det er stadig en alvorlig situation, og der er en smittefare, vi skal iagttage. Derfor er vi ude med en løftet pegefinger og sige til folk, at de skal holde afstand og lade være med at gå derhen, hvor de sædvanligvis ville, for at slikke sol,« sagde Anne Tønnes fredag til Berlingske.