Bakspejlet: Det begyndte med et rovmord og sluttede med en voldtægt i en haveforening

Amagermanden alias Marcel Lychau Hansen, blev idømt lovens strengeste straf, livstid, for mord og voldtægter. Her er historien om den spektakulære sag, hvor dna-spor fik politiet til at søge mange år tilbage i tiden.

Den 22. december 2011 faldt hammeren. I Københavns Byret blev Marcel Lychau Hansen, kendt som Amagermanden, af et nævningeting idømt fængsel på livstid for ét rovmord, ét sexdrab samt seks voldtægter, heraf én fire-dobbelt, begået i tiden 16. februar 1987 til den 25. september 2010.

Amagermanden voksede op i Dragør. Han gik på Skelgårdsskolen i Tårnby, og han stiftede familie på Holdkærs Ager i Kastrup i 1988 med en ungdomskæreste. Han var kendt i store Amager-kredse, ikke mindst på grund af sin opvækst på øen, men også på grund af hans tilhørsforhold til fodboldklubberne Sundby Boldklub, FC Amager og AB Tårnby, hvor han sagde op dagen før han blev anholdt.

Arbejdsmæssigt fik han job som flyttemand i storebroderens forretning, hvor han frem til sin anholdelse arbejdede de sidste 12 år på nathold som rengøringsmand for SAS i hangaren.

Kolonihave-voldtægten i 2010

Politiets søgelys mod Amagermanden blev rettet efter en voldtægt den 25. september 2010. Her blev en 17-årig pige overfaldet i haveforeningen Stjernelund på Kongelundsvej. Da gerningsmanden flygtede fra stedet, tabte han sit kondom få meter fra gerningsstedet. Politiet fandt ud af, at dna’en var identisk med det dna, man havde fundet på en mælkekarton efter voldtægten på Amagerkollegiet i 2005 og på liget af Lene Buchardt Rasmussen i 1990.

Men tre år forinden, 22. juli 2007, blev en 47-årig kvinde trukket ind på et grønt område ved Vangede Kirke i Vangede nær Gentofte, hvor gerningsmanden tog hendes bælte af og spændte det om halsen på hende, mens han tvang hende til oralsex. Kvinden var ved at blive kvalt under sexovergrebet. Amagermanden Hansen var sigtet for voldtægten, men på grund af manglende dna-materiale og beviser, blev han frikendt for voldtægten.

Kollegievoldtægten i 2005

Til gengæld blev Amagermanden tiltalt for en voldtægt 3. maj 2005. Den fandt sted på Amagerkollegiet. Hervoldtog han en 24-årige kvinde i to timer – imens han truede hende med en kniv og gav hende bind for øjnene. Under voldtægten havde han også drukket mælk fra hendes køleskab.[ Amagermanden blev tiltalt for voldtægten fordi man fandt belastende dna-spor på mælkekartonen fra offerets køleskab, samtidigt med at der blev fundet håndaftryk, der matchede hans, på højre dørkam af offerets badeværelsesdør.

Ti år tidligere, 19. oktober 1995, begik han firedobbelt voldvægt i en villa på Ingolfs Allé. Han bagbandt og voldtog to piger på 14 år, en pige på 15 år samt en kvinde på 23 år. Efter voldtægterne stjal han sølv- og guldsmykker til en værdi af dengang på 65.000 kroner. Yderligere stjal han et dankort, som han hævede 2.000 kroner for ved forskellige hæveautomater i lokalområdet.Nogle af smykkerne blev fundet hos Amagermandens ældste søn under en ransagning i december 2011.

Drabet på Kalvebod Fælled

I 1990, 29. august, var den 40-årige skolelærer Lene Buchardt Rasmussen cyklet hjemmefra sin lejlighed i Peter Sabroesgade i Københavns Sydvestkvarter. Hun havde medbragt en kikkert, da hun ville studere fugle på Kalvebod Fælled ved Vestamager. Men da hun ikke kom hjem igen om aftenen, slog hendes mand alarm til politiet. Dagen efter den 30. august 1990 blev der iværksat en eftersøgning af politiet, både med helikopter og hunde. Politiets helikopter fandt den 3. september 1990 hendes cykel, som stod parkeret op ad et træ i Fasanskoven. Senere samme dag fandt man også liget af Lene Buchardt Rasmussen. Hun var blevet voldtaget og kvalt ved omsnøring.

Amagermanden stjal efter sexdrabet Buchardts sølvring og ur, hvilket han formentlig gjorde som et trofæ. Sagen havde længe været gået i stå, da dna-beviser fra sæd fundet på ofret ikke kunne matches til en gerningsmand. Den 1. november 2010 oplyste politiet, at manden der myrdede Lene Buchardt Rasmussen, også er den samme som begik to voldtægter i henholdsvis 2005 og 2010 – dna-profilerne fra de tre forbrydelser stemte overens. Ved Københavns Byret blev Amagermanden dømt skyldig i sexdrabet.

Rovmordet i Valby

Og så er vil tilbage til 16. februar 1987, hvor en gerningsmand lukket ind hos den 73-årige enkefrue Edith Louise Andrup i hendes lejlighed på Brøndkærvej i Valby. Her bedøvede Amagermanden Edith med æter hvorefter han dræbte hende ved at strangulere hende med sine bare hænder. Efter mordet stjal han hendes smykker og penge og efterlod sig et tændt stearinlys samt fire åbne gashaner i køkkenet i et forsøg på at sprænge lejligheden.

Amagermanden skulle ifølge tiltalen én måned inden mordet, have hjulpet Edith som flyttemand med at flytte hendes møbler. Han blev afhørt flere gange af politiet i 1987, men blev aldrig sigtet for mordet før 2010. Ved Københavns Byret blev han dømt skyldig for rovmordet, men også for forsøg på brandstiftelse, der kunne bringe andre menneskers liv i fare.

Drabschefen i sagen

Den tidligere drabschef i Københavns Politi gennem otte år, Ove Dahl, fortalte i 2018 til Amager Bladet, at Københavns Politi i årevis havde været på jagt efter en ukendt, brutal seriemorder og voldtægtsforbryder, men først efter mere end 20 års hærgen begik gerningsmanden en fejl, der leder politiet på sporet.

Amager Bladet mødte Ove Dahl på det sted, hvor det endelige gennembrud i sagen kom, nemlig ved Haveforeningen Stjernelund på Kongelundsvej.

»Jeg har været her mange gange siden den 25. september 2010, men det er specielt at stå her. Jeg ved jo, hvordan det foregik: En 17-årig pige står af metroen på Ørestad, går over Slusevej og herned ad på vej hjem. Og så møder hun sin gerningsmand lige ovre på den anden side af fortovet. Og så bliver hun slæbt ind på græsplænen lige herinde og bliver seksuelt misbrugt i 20 minutter. Hun får besked på, at hun skal tælle til 1.000, så han kan nå at komme derfra. Altså, jeg har set langt værre gerningssteder i min tid. I princippet var der ikke noget at se her, men det er helt specielt, for det var her, at hele opklaringen tog sin begyndelse. Selv gerningsmænd til meget alvorlige forbrydelser dummer sig en gang imellem.«

»Det er tankevækkende, at det var lige her, der blev årsagen til, at man fangede en af de allerværste serieforbrydere i historien. Nogle dygtige kolleger gjorde det eneste rigtige og fik tilkaldt Danmarks bedste politihund, Cooper. Den finder hendes headset og 100 meter længere nede det kondom, som fik altafgørende betydning i den her sag. Hvis han ikke havde smidt eller tabt det, havde vi nok aldrig fået en ’Amagermand’.«

»Den første sag lå jo helt tilbage i 1987, så det var en befrielse for mange af mine kolleger, der havde haft de sager, han nu er dømt i. De har naget, og der er dæleme mange, der har brugt rigtigt mange kræfter på at opklare dem. Og det var ikke mindst en lettelse for de pårørende og ofre, som fik svar på nogle spørgsmål, og det ved vi og erfaring giver en form for ro i sindet. Det er det allervigtigste for os,« forklarede Ove Dahl.

»Vi plejer at sige, at vi ikke har seriemordere i Danmark. Der skal tre til, for at man kan kalde det en serie. Men jeg har haft sager med to mord af samme gerningsmand – vi lever heldigvis i et rimelig ordnet samfund, hvor folk kærer sig om hinanden og gerne hjælper politiet, så det er lykkedes os at stoppe det efter mord nummer to. Min første sag var faktisk også på Amager i 1989, et rovmord på en, der blev kaldt ’Gammel-Jørgen’ på Tingvej. Da en dame på Hveensvej så bliver slået ihjel et halvt år senere, er der en bekendt til drabsmanden, der retter henvendelse til os. Det kunne være blevet til en seriemorder, hvis vi ikke havde fået den hjælp,« pointerede eks-drabschefen.

Selv om kondomet var afgørende i forhold til Amagermanden, så var det også vigtigt, at en dame ringede og sagde, at hendes søn havde prøvet at fortælle politiet noget i 1990, da Lene Buchardt blev slået ihjel, fortalte Dahl:

»Den unge mand fik en ualmindeligt dårlig behandling – den pågældende betjent skulle have været fyret øjeblikkeligt – for han havde set gerningsmanden derude i Fasanskoven dengang.«

En anden vigtig detalje var, at det 17-årige offer i haveforeningen var sikker på, at voldtægtsmanden talte med Amager-dialekt:

»Det vidste hun, fordi hun selv var fra Amager. Jeg vidste godt, at der er en lidt speciel dialekt på Amager for nogen, men om jeg umiddelbart kunne skelne de københavnske, det er jeg ikke sikker på. Men vi skulle jo så ikke lede efter en fra Aalborg. En anden vigtig detalje var boldklubben (AB 70, nu AB Tårnby, red.). Da vi fik at vide, at han efter at have været inde hos os første gang var meddelt, at nu vil han ikke være træner mere, så var det et lillebitte tegn, syntes vi, på, at der kunne ligge en slags indrømmelse. Jeg tror alligevel, han havde indset, at løbet var kørt.«

Ove Dahl anslog, at politiet har været i kontakt med mange hundrede amagerkanere i forbindelse med sagerne – og brugt adskillige årsværk på dem:

»Og vi gik dæleme langt tilbage. Familien, boldklubben, arbejdspladsen i lufthavnen… Vi prøvede at tegne et billede, hvor der måske var nogle mistanker, men det samlede billede var, at der ikke var nogen, der havde set det her komme.«

Kilder: Amager Bladet, Wikipedia, Jan Jeppesen, Jacob Schneider