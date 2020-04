Historien om Bents Bazar i Vestamager Centret: »Det er helt gak gak«

»Jeg agter at sagsøge politiet for ulovlig lukning af min butik.« Det sagde ejeren af Bents Bazar i Vestamager Centret, Johnny Hansen, i går til Amager Bladet. Det har fået mange til tasterne for at støtte butiksejerens kamp.

Butiksejere i Vestamager Centret kan hverken finde hoved eller i hale i retningslinjerne for, hvornår en butik kan holde åbent eller skal være lukket. Johnny Hansen, indehaveren af Bents Bazar, er blevet endnu mere forvirret og frustreret over retningslinjerne, efter frisørsalonen i centret fik lov til at genåbne i sidste uge. Salonen er placeret i den del af centret, der er mest overdækket, mens Bents Bazar er placeret i den åbne del.

»Min butik blev tvangslukket af politiet den 18. marts. Da jeg kom ned i centret i fredags så jeg, at frisøren var genåbnet og tænkte, at det er okay. Måske er vi alligevel ikke center, da en frisør i et butikscenter ikke må genåbne. Jeg ringede til politiet for at høre om det så betyder, at jeg kan genåbne min egen butik. Jeg fik den besked, at jeg stadig skal holde lukket, men at frisøren gerne måtte holde åbent, fordi frisøren ikke er en del af centret.

Det er jo helt hen i vejret, så nu agter jeg at sagsøge politiet for ulovlig lukning af min butik,« sagde Johnny Hansen i går, lørdag, til Amager Bladet.

»Mit ærinde er ikke at få lukket frisøren, men jeg efterlyser klare retningslinjer, der er til at forstå. Jeg har fra første færd respekteret retningslinjerne og haft forståelse for situationen, men nu er det altså gået over gevind, når politiet ikke er i stand til at give en ordentlig forklaring.«

»Det er helt gak gak«

Historien om Bentz Bazar har fået mange til tasterne for at støtte butikkens kamp, og flere mener, at retningslinjerne for butikslukninger virker ulogiske.

»Der er overhovedet ikke styr på hvem der må holde åbent. Regeringen famler i blinde. På genbrugspladsen må der kun være 10 biler, men i en forretning må der være flere hundrede. Dyreparker må ikke åbne, selvom det er ude i de fri, hvor der kan være mange mennesker med god afstand. Ja, man tager sig til hovedet,« skriver Bøje Larsen.

Kenn Hamburger, der selv har butik i et storcenter, skriver:

»De – altså dem på Borgen – ved udmærket, hvad de gør. Har selv butik i et storcenter, hvor butikkerne er lukket, men Bilka må godt have åbent og har reelt mindre plads til mange kunder end hele centret har, så nu har Bilka pludselig eneret på at sælge alt andet end fødevarer. Det er jo også deres topledelse, der sidder med ved bordet, når nogle beslutninger træffes på Borgen. Det beviste de to tydeligt i påsken ved at være de eneste som kom med forslag om at holde ekstra to dage åbent med undskyldningen, at det vil sprede kundernes køb ud.«

Og Kim Lundberg Stegenborg Madsen skriver:

»Jeg synes der kommer flere og flere eksempler på at den nedlukning var forhastet og at mange er sendt hjem på ferie, der kunne arbejde. Senest hørte jeg, at de har lukket de underjordiske parkeringshuse ved Under Elmene. Årsag? Teknikerne, der skal træde til, hvis der sker noget med anlægget, er sendt hjem. Så gik noget galt med anlægget kunne man ikke få sin bil. Undskyld, hvor er så lige smittefaren er ved at arbejde med mekanik og få det til at spille igen?«

Paw Karslund, kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti i Tårnby, skriver:

»Der er ikke meget overdækning i den konkrete situation, så jeg kan godt forstå frustrationen.«

Dennis W. Clausen fra Venstre skriver kort og godt: »Det er helt gak gak«.

Og Vibeke Rasmussen undrer sig:

»Jeg forstår ikke Tårnby Torv og Skottegården godt må holde åbent, så hvorfor ikke Vestamager Centret. Og ja, frisøren ligger jo netop dér, hvor der er fuld overdækning.«

