Vanvittig fart på Amagermotorvejen: 30 klip på to timer

I tirsdag var politiet ude med kameraerne på Amagermotorvejen ved Fasanskovsbroen, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 90 km/. Fire bilister kørte så hurtigt, at de kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet. I alt blev der uddelt 30 klip i kørekortet på under to timer.

Københavns Politi har tidligere oplyst, at de har antennerne ude i disse coronatider, for hvis bilisterne troede, at der er fri hastighed på vejene, fordi politiet er optaget af andre ting, så tror de forkert.