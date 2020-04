Ren kærlighed til Amagerbanen: Samlede skrald for at støtte fredningsplaner

Efter Amager Bladets omtale af DSBs opsigelse af havelod langs Amagerbanens gamle område ved Uplandsgade er det en af øens mest omtalte lokaliteter. I søndags lagde Ren Kærlighed vejen forbi for at samle skrald og rette fokus mod behovet for grønne oaser i byen.

Det er et historisk sted. Kendt fra en Olsen Banden-film og fra dengang godstog pløjede gennem København for at komme frem til industriområderne ude ved Prøvestenen og Refshaleøen. Men på grund af DSBs byggeplaner for området er Amagerbanens fremtid i fare for tiden. Flere lokale initiativer har sat sig for at stoppe rydningen af området og bevare den historiske bane, og har allerede fået opbakning fra politikere på Københavns Rådhus.

Langs banen løber en grøn oase af græs, stier og buskadser, som også er kommet i fokus, for ikke alene er togbanen i fare, det er den grønne korridor og kolonihaveområdet langs banen også. Derfor lagde Ren Kærlighed vejen til Amager, som er et lokalt drevet skraldeinitiativ, hvor frivillige samler skrald én gang om måneden, vejen forbi i søndags.

»Vi var her også i efteråret og der var meget skrald at komme efter, så allerede dengang besluttede vi at komme igen,« fortæller Marc Grønlund, en af koordinatorerne bag Ren Kærlighed til Amager.

»Men lige pludselig blev det rigtig aktuelt at komme herhen og vise flaget, fordi området er i fare. Som lokalt initiativ med fokus på et renere miljø, er det vigtigt for os at de grønne områder på Amager bevares, og kan vi samtidig gøre dem lidt grønnere, er det bare win-win. Der skal ikke så meget til.«

Fredning på skinner

Til indsamlingen af skrald var flere af kræfterne bag gruppen ‘Bevar Amagerbanen’ også mødt op. Gruppen kæmper for at sikre en fredning af området, så både togbanen og det grønne område bevares.

»Vi er virkelig glade for at folk vil bruge deres søndag på et rydde området for alt det skrald, der flyver ind ude fra vejen. I mange år har det været op til frivillige kræfter som Amagerbanens Venner at rydde op. DSB har ikke taget sig af det, de har fået det gratis. Men nu skal vi alle sammen på banen for Amagerbanen, så området kan tage sig pænt ud og vi får en fredning på skinner,« siger Rasmus Steenberger, der er næstformand i Amager Øst Lokaludvalg og en af initiativtagerne bag ‘Bevar Amagerbanen’.