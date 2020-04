Trine er gået viralt efter vindueskoncert

Sangskriver og painist Trine Therkelsen fra Lergravsparken sang »Vågne Med Dig« fra en vindueskoncert. Nu er sangen gået viralt og Trine udgiver sangen 1. maj.

23-årige Trine Therkelsen fik enorm opmærksomhed efter hendes vindueskoncert i midten af marts. Sangen gik viralt og blev samlet op af både P4, TV2 Lorry, Go‘Aften Danmark og Go’Morgen Danmark.

Den enorme reaktion fik Trine i studiet og nu er hun klar med sin nye single som også er den sang som hun fik så god feedback på fra koncerten. Den hedder »Vågne Med Dig« og udgives 1. maj.

Trine er sangskriver, pianist og kommer fra en lille flække der hedder Brylle på Midtfyn og er et ægte naturtalent med benene helt ned på jorden.

Referencerne kan spores til de danske sangskrivere som Lis Sørensen, Pernille Rosengren og Anne Linnet.

Trine blev inspireret til sangen, da Danmark lukkede ned. Hun åbnede sine vinduer fra lejligheden ved Lergravsparken, satte sit sanganlæg op og sang for sine naboer. Hendes vindueskoncerter har nu givet flere end 600.000 visninger og 4.500 nye følgere på Instagram.

Kærlighedssangen, »Vågne Med Dig«, handler om at gå all-in og turde satse alt på et andet menneske, selvom der er risiko for at blive knust.