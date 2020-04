Citykoordinator: Vi designer selv udvalget af butikker i gaden

AmagerButikkerne har fået en Citykoordinator: Morten Bøje Steensgaard Larsen. Han understreger, at det er amagerkanerne selv, der designer udvalget af butikker på Amagerbrogade. Handler man lokalt, så er der også lokale butikker i gaden, siger han.

»Butikkerne er meget opfindsomme, for det er få, der har økonomisk robusthed til at klare sig gennem krisen uden nye forretningsmetoder.«

Det siger 34-årige Morten Bøje Steensgaard Larsen, nyansat Citykoordinator for handelsforeningen AmagerButikkerne.

Morten Bøje har boet det meste af sit liv ved Amagerbrogade, så han kender gaden bedre end indholdet i sin egen bukselomme. Han er overbevist om, at Amagerbrogade kan genvinde fordums styrke efter coronakrisen.

»For femten år siden boede jeg i Elbagade. For mig var Amagerbrogade lidt for ensformig uden den store variation og de ikoniske forretninger som jeg husker fra min barndom. Udviklingen er gået i retning af plads til mere diversitet. Nu er der åbnet vinylforretning og et galleri, og vi ser en opblomtring af café- og restaurationslivet.

Amagerbrogade er som en frodig skov. Den er omskiftelig, og der er ikke mange lokaler som står somme i lang tid. Det fortæller om en stigende interesse,« understreger Morten Bøje.

Han køber ikke præmissen om, at for mange spisesteder er ødelæggende for butiksmiljøet.

»Spisestederne bidrager til at gøre gaden attraktiv. Det gavner alle butikker, at kunderne kan kombinere et godt køb med et besøg på en café eller restaurant. Men vi er selv med til at designe det byliv, vi bruger. Bruger man de lokale butikker, så vil de blomstre. Ellers dør Amagerbrogade.«

Tiden er til små skridt

Morten Bøje taler gerne om perspektiverne for fremtiden, men erkender, at tiden er til de små skridt. Han er meget utålmodig i forhold til genåbningen af samfundet, og han forventer, at de fleste butikker kan åbne op igen efter den 10. maj.

»Der vil fortsat være restriktioner, men butikkerne har bevist, at de kan finde nye måder at henvende sig til kunderne på. Og jeg tror vi vil opleve, at butikkerne vil fortsætte med at tage nye forretningsmetoder i anvendelse, når vi vender tilbage til det normale liv,« siger Morten Bøje, der er uddannet inden for filosofi og dansk, og erhvervsmæssigt lever lidt af et nomadeliv i et krydsfelt mellem erhverv og kulturudvikling.

Et godt mix af det hele

Han har blandt andet været involveret i Golden Days, Christianshavns 400 års jubilæum og Islands Brygges jubilæum.

»Jeg synes, det er enormt spændende at arbejde i det krydsfelt, og det kan jeg udfolde i AmagerButikkerne,« forklarer Morten Bøje, der gerne ser flere aktiviteter – også kulturelle – i gaden.

»Amagerbrogade og andre handelsgader skal have plads til alle de små butikker. Gaden skal invitere til at slentre eller spankulere en tur, ikke nødvendigt fordi man skal købe noget, men for at blive inspireret i et godt mix af spisesteder og butikker. Som forening skal vi være med til at skabe fællesskab, arrangere netværksmøder og bringe hinanden sammen. Vi skal også blive bedre til at hive fat i det politiske liv,« understreger han.

Morten Bøje indrømmer, at det det er blevet et problem at have en gastronomisk verden lige rundt om hjørnet.

»Ja, jeg er begyndt at frekventere spisestederne lidt for ofte,« griner han, og afslører, at han især er glad for butikker, hvor han bliver serviceret med faglighed og af mennesker, der kan fortælle historier.

»Mere specifikt kan jeg godt lide at handle i Gunnar Madsens Vinhandel og hos Antikvariatet. Jeg er meget bogbegejstret.«

Vi skal samle Amager

Han er overbevist om, at der mere end nogensinde er behov for at samle kræfterne på Amager.

»Vi hedder AmagerButikkerne og rækker sådan set ud til hele Amager. Og det er sindssygt vigtigt, at vi finder hinanden på tværs af øen. Vi skal tænke nyt, tage nye initiativer og være mere relevante i en tid, hvor meget foregår på nettet.

Mange steder bliver der arbejdet ultra lokalt for butikslivet, men det er da en vision, at vi får alle samlet under samme paraply. Vi har alle en interesse i, at de lokale butikker har det godt,« fastslår AmagerButikkernes nye Citykoordinator.