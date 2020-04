Enigt udvalg: Ja til bus på Tømmerupvej igen

Teknik- og miljøudvalget i Tårnby Kommune besluttede i torsdags, at bus 33 skal køre på det sydlige Tømmerupvej hveranden afgang til Dragør. »Vi er så glade,« siger Dennis W. Clausen fra Venstre, der i starten gik enegang for at få bus gennem Ullerup igen.

Beboere, rideklubber og kolonihaver får igen busdrift på den sydlige del af Tømmerupvej.

Det besluttede et enigt Teknik- og miljøudvalg i Tårnby i torsdags.

Buslinje 33, som i dag kører fra terminalen ved Nøragersmindevej ud ad Kongelundsvej til Sydvestpynten, Søvang og Dragør, skal på hver anden tur køre ad Tømmerupvej gennem Ullerup – præcis samme tur som bussen kørte, da Kongelundsvej i efteråret var spærret på grund af digebyggeriet

Andre nyheder

Venstre foreslog i marts, at man lod Movia undersøge, hvad forskellige løsninger for at få busdrift tilbage gennem Ullerup ville koste, og det nikkede byrådet ja til.

Movia vurderer i et notat, at opdelingen af bus 33 i to forskellige ruter kan ske uden meromkostninger.

Det vil selvfølgelig betyde, at de tre stoppesteder på Kongelundsvej/Skovvej på linjens nuværende rute (Kongelunden, Frieslandsvej og Goudavej) kun får den halve frekvens af den nuværende.

Movias passageroptælling viser dog, at det kun er marginalt flere end det antal, der benyttede de stoppesteder på det sydlige Tømmerupvej, som blev droppet på linje 34 i efteråret.

Passagerer skal dog ikke forvente at kunne stige på en bus på det sydlige Tømmerupvej i morgen eller i overmorgen.

Ifølge lokalavisen 2770 Tårnby kommer det dog til at ske her i 2020 og ikke først ved køreplansskiftet i 2021, som forvaltningen ellers havde indstillet.

V: Vi er så glade

Venstre har gået enegang med ideen om at få bussen tilbage til Ullerup, efter linje 34‘s rute blev ændret i efteråret. Det sydlige Tømmerupvej – en strækning på 5,3 km – har været uden busdrift siden.

Læs også: Nedlagt busrute trækker tæppet væk under ridepiger

»Vi er så glade på beboernes vegne. Og det gode ved det er, at det beviser, at det lange seje træk også nytter noget i lokalpolitik. Det er også flot, at S går med og stemmer for, men det er også svært at sige nej til noget, der ikke koster noget. I bagklogskabens klare lys skulle jeg måske have rejst sagen noget før, men jeg skal også lige lære at gebærde mig i byrådet,« siger Dennis W. Clausen (V).

Andre nyheder

Han forventer, at bus 33 kører gennem Ullerup senest til december.

»Det er klart, at Movia ikke bare kan bryde sin kontrakt med operatøren, men vi skal i hvert fald ikke vente til 2021,« siger Dennis W. Clausen.