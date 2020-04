Økogartneri klar til campinghøns og økoskabe til byboerne

Coronakrisens lukning af restauranter har været et benspænd for økobruget Seerupgaards planer om et mobilt hønsehus og udbredelsen af økoskabe til byboere. Men Neel og Marc Seerup Hansen står klar med de to nye kapitler i økohistorien på Fælledvej.

Økobruget Seerupgaard på Sydamager er klar til at udvide repertoiret med produktion af økoæg i et mobilt hønsehus med 600 høns – populært kaldet campinghøns.

Planerne har kørt på skinner, siden ejerne af Seerupgaard, Neel og Marc Seerup Hansen, i slutningen af februar fik kommunens tilladelse til det mobile hønsehus. En konstruktion, der flytter rundt på hønsene, så de hele tiden får frisk græs og andet grønt at spise.

»Vi er startet med grøntsager, krydderurter og blomster, og så fik vi lyst til at gå videre med hønsehold, der leverer græs- og urteæg. Hvis du har dem i et fast hønsehus, og de går samme sted, så bliver der helt sort rundt om og til sidst er der ingen vækst. Med det mobile hønsehus kan de flyttes hen og spise af vores kløvergræsmarker og andet grønt, dér hvor det lige passer,« siger Neel Seerup Hansen.

Men så kom coronakrisen og lukkede det halve Danmark, og det blev en foreløbig kæp i hønsehushjulene.

»Vi forventer, at 80-90 procent af kunderne til ægproduktionen vil være restauranter, og de har jo lukket nu, bortset fra noget takeaway. Så lige nu venter vi lidt og overvejer, om vi i stedet kan udstede æg-aktier til private forbrugere, og så får de deres udbytte i æg,« siger Marc Seerup Hansen.

»Kunderne køber æggene på forhånd, man kan også kalde det crowdfunding. Vi har jo også sæsonmedlemskab til vores grøntsager og urter, hvor kunderne køber sæsonen på forhånd, og så ved vi, at x antal varer er solgt. Så kan vi med ro i maven købe frøene ind, fordi vi ved, at varerne er købt og betalt,« siger Neel.

Økomad i pakkeboksen

Der bliver tænkt flere kreative tanker på Seerupgaard.

På gårdspladsen står et tømret skur i rå brædder og med skiltet ’Økoskabet.dk’.

I skurets nedkølede rum kan man, fuldstændig som når man henter pakker i en pakkeboks, med en afhentningskode få en skuffe til at åbne sig – og bom! Der har man så sine bestilte, betalte og nedkølede økovarer.

Ud over gårdens egen høst er der varer fra andre øko-producenter, frisk fisk fra havnen og hver fredag øko-takeaway fra Rødder & Venner i Kødbyen.

Der er ugens pose med grønt fra Seerupgaard og andre lokale gartnerier samt en opskrift, som Jeanette har sørget for. Hun er gartner på gården, men også kok og tidligere souschef på Restaurant Alchemist.

»Man bestiller varer senest dagen før, inden klokken 12. Planen er, at Økoskabet skal være en platform for små producenter, så de ikke behøver at have gårdbutik eller sælge fra en parkeringsplads om aftenen,« siger Marc.

»Vi har en kartoffeloptager, men ellers håndluger vi og har håndholdt høst, så det kræver nogle arbejdstimer. Hvis vi i højsæsonen høster 50 varer til gårdbutikken på en dag med høj sol, hvor folk tager til stranden og ikke kommer forbi os, så skal vi smide en del ud. Det er et kæmpespild, både af grøntsager og af vores tid. Med Økoskabet høster vi ikke, før varen er solgt,« siger Neel.

Hundredvis af skabe

Indtil videre findes der kun Økoskabet på Seerupgaard.

»Men planen er, at der skal stå Økoskabe i byerne. De små producenter afleverer deres varer et sted, og så bliver det fordelt. I stedet for at fordele til de enkelte forbrugere, har man 64 leveringer til Økoskabet på en halv time. Der bliver sparet en masse CO2, og producenterne får den pris, de skal have,« fortæller Marc, der er i fuld gang med at bygge de næste Økoskabe.

»Planen er, at vi skal have i hundredvis. Selvfølgelig sætter coronakrisen nogle begrænsninger lige nu, men vi håber, at vi har fem Økoskabe inden for det næste halve år,« siger han.