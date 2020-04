SAS-melding gør ondt: Arbejdsløsheden eksploderer i Tårnby

Efter udmeldingen om massefyringer i SAS ser arbejdsløshedskøen ud til at blive længere og længere i Tårnby, hvor ledigheden på kort tid er eksploderet med 50 procent.

»Arbejdsmarkedet i Tårnby har virkelig lidt under krisen indtil nu. Ledigheden er på kort tid steget med omkring 50 procent. Det er en utrolig trist udvikling, som går ud over mange borgere lige nu. Vi er hårdt ramt i Tårnby på grund af den kraftige nedgang i aktiviteterne i og omkring lufthavnen.«

Det skriver Tårnbys borgmester Allan S. Andersen i en statusmelding i kølvandet på SAS-ledelsens udmelding om massefyringer, der rammer cirka 1.700 ansatte i Danmark.

Andre nyheder

»Der er mange med arbejdsplads i lufthavnen eller de luthavnsrelateret virksomheder, som er sendt hjem eller er blevet afskediget. Derudover er der mange af vores lokale håndværkere, lokale leverandører og ansatte inden for servicefag, som ligeledes er ramt af nedgangen i lufthavnen – af den simple grund, at de hidtil har serviceret eller leveret til lufthavnen,« konstaterer Allan S. Andersen, og tilføjer, at der politisk er taget en række initiativer for at afbøde noget af krisen.

»Det er hjælp til mange forskellige typer af erhvervsdrivende, ikke kun dem med relation til lufthavnen. Vi har givet mulighed for at udskyde betalingen af dækningsbidrag, vi har givet henstand i forhold til betaling af leje for virksomheder i kommunens ejendomme, vi har fremrykket betalinger for 45 millioner kronber og vi har netop nedsat en helt ny tænketank, som skal stå i spidsen for en række tiltag i den kommende tid,« understreger borgmesteren.