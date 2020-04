Biblioteker med nyt koncept: Bestil bøger som takeaway

Bibliotekerne i Dragør er begyndt på et nyt koncept: »Biblioteket takeaway«, og det har fået en flyvende start, fortæller biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann.

Allerede første dag var der mange lånere forbi efter deres pose med biblioteksgodter og tilkendegivelserne både ved udlevering og på mail har været mange.

»Vi ved vi har en stor succes, når også borgere der ikke tidligere, har været lånere har haft et behov for at bruge biblioteket, nu opretter sig som lånere via biblioteks hjemmesiden og bestiller poser. Alle er velkomne som lånere, også selvom man bare er sommergæst i Dragør,« forklarer Henriette Ritz Kylmann.

Man bestiller via hjemmesiden og får en mail med et afhentningsnummer, når posen er klar.

Bibliotekerne henter bøger fra alle afdelinger og bruger på den måde hele samlingen, for at tilfredsstille de behov lånerne har. Der er åbent for udlevering på mandage kl. 10.00-12.00, onsdage kl. 15.00-17.00 og fredage kl. 10.00-12.00.