Borgmester: »Det er ikke kun et problem for Tårnby, men for hele Danmark«

Tårnbys borgmester Allan S. Andersen siger her til aften, at SAS-fyringerne ikke kun er problem for Tårnby, men for hele Danmark. Han forventer, at staten bidrager med ressourcer til op- og omkvalificering af borgere, der bliver ramt af ledighed i lufthavnen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der er født og opvokset på Amager med forældre ansat i lufthavnen oplyser, at regeringen er klar til at hjælpe SAS yderligere, hvis det er nødvendigt for at få flyselskabet gennem coronakrisen.

»Vi har givet en stor statsgaranti til SAS, og selskabet har kunnet få del i den meget lukrative ordning for lønkompensation, så vi har allerede gjort meget. Men vi skal gøre, hvad end der skal til for at holde SAS flyvende. Vi har at gøre med en branche, der er så ualmindeligt hårdt ramt, fordi nærmest ingen flyver,« siger han til Berlingske.

Andre nyheder

Cirka 40 procent af de i alt 26.000 arbejdspladser i Tårnby Kommune relaterer sig til transportområdet, hvoraf luftfarten udgør størstedelen.

Tårnbys borgmester Allan S. Andersen (S) udtaler her til aften, at der vil være behov for en tæt kobling mellem virksomhederne og kommunens jobcenter, men også brug for, at staten bidrager med ressourcer til afklaring samt op- og omkvalificering til de medarbejdere, der bliver ramt af afskedigelserne i SAS.

»Ledigheden rammer utrolig hårdt lokalt lige nu. I mange familier er det måske begge forældre, der har mistet jobbet eller er blevet sendt hjem. I kommunen vil vi gøre, hvad der står i vores magt for at afbøde følgerne, men det er en vanskelig opgave, ingen tvivl om det. Jeg vil også gerne sige, at det vi oplever i og omkring lufthavnen ikke alene er et problem for Tårnby. Det er et problem for hele Danmark – vores nationale infrastruktur rammes her, det betyder meget for rejsebranchen, for oplevelsesøkonomien, for afholdelse af konferencer, for hoteller og så videre,« siger Allan S. Andersen.