Dragør skal forsøge at redde likviditet og selvstændighed

Dragørs byråd skal i morgen torsdag beslutte, hvor kommunen skal spare 22 mio. kroner. Og så venter en yderligere besparelse på 12 mio. Læs her, hvorfor det kan være afgørende for kommunens fortsatte selvstændighed.

Torsdag skal Dragørs byråd finde besparelser for cirka 22 millioner kroner.

Beholdningen i kommunekassen svinder, fordi udgifterne i dag er større end indtægterne.

Det kan ikke fortsætte, for Indenrigsministeriets kassekreditregel betyder, at en kommunes kassebeholdning som et gennemsnit over de seneste 12 måneder aldrig må komme under 0.

Gør den det, vil kommunen komme under Indenrigsministeriets administration. Og kan der ikke findes mere at spare på, kan det betyde et farvel til Dragør som selvstændig kommune.

Kommunernes Landsforening beskriver på sin hjemmeside tommelfingerreglen: En kommune er meget presset på likviditeten, hvis likviditetsniveauet ligger under 1.000 kroner per indbygger.

Den grænse står Dragør med sine godt 14.000 indbyggere og balancerer på her og nu.

Under udarbejdelse af kommunens regnskab for 2019 viste det sig, at der var brugt 22 mio. kroner mere, end der var budgetteret med.

Det blev der lappet på blandt andet via et akut anlægsstop. Men merforbruget fortsætter også ind i 2020, og derfor skal politikerne finde varige besparelser på årets budget på 22 mio. kroner.

Mangler stadig 12 mio.

Forvaltningen har fremlagt et større sparekatalog, som har været i høring, og der er meget utilfredshed at spore i høringssvarene.

Ikke mindst i forhold til forslag om to-tre ugers sommerferielukket og reduktion af åbningstiden på dagtilbudområdet, søndagslukning af ungdomsklub, lukning af billed- og dramaskoler, besparelser på museer og biblioteker samt brugerbetaling på Aktivitetshuset for seniorer.

Når der er fundet besparelser for 22 mio., mangler der faktisk stadig at blive udmøntet en besparelse på 12 mio. kroner.

Et nedsat strukturudvalg skal finde og udmønte den besparelse.

Lykkes det også, må Dragør krydse fingre for, at fordelingsnøglen i den kommunale udligningsordning ikke vil give kommunen en alt for stor ekstraregning.

Coronakrisen satte forhandlingerne om en ny udligningsordning i venteposition, men i indenrigsministerens udspil stod Dragør Kommune til at skulle betale 13,4 mio. kroner ekstra i udligning.