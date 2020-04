Kvindeløb flyttes til september

Det skulle have været holdt i juni flere steder i landet, men nu flyttes Alt for Damernes kvindeløb til september på grund af corona-restriktionerne.

Her i København foregår løbet i og omkring Amager Strandpark. Løbet breder sig over to dage og er nu planlagt til at foregå 12.-13. september.

Man kan vælge mellem løbedistancerne 5, 10 eller 15 kilometer eller en gå-rute på fem kilometer. Sidste år deltog over 17.000 kvinder i løbene, og der er i år allerede tilmeldt 9.000 i alt i Fredericia, Odense, Århus, Aalborg og altså Amager Strandpark.

Tilmelding og flere oplysninger på kvindeloeb.alt.dk