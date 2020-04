Massiv støtte til de gamle skinner: Bevar Amagerbanen har samlet 1.500 underskrifter

Facebook-gruppen ‘Bevar Amagerbanen’ har på rekordtid fået 2.700 medlemmer, og der indtil videre er der indsamlet 1.500 underskrifter for at bevare de gamle skinner.

»Nogle fortæller, deres morfar har arbejdet på jernbanen, eller på Phillips-fabrikken i nærheden, og derfor har de hørt historier fra området, eller de har måske selv boet i København og haft oplevelser der. Der er mange, der gerne vil bevare området.«

Det udtaler Rasmus Steenberg, næstformand i Amager Øst Lokaludvalg og initiativtager til Facebook-gruppen ‘Bevar Amagerbanen’, der har fået 2.700 medlemmer og indsamlet 1.500 underskrifter for at bevare både skinnerne og områdets historiske betydning.

Han mener, at selvom sagen tager udgangspunkt i et lokalområde i København, så har den relevans for hele Danmark.

»Det er kultur og historie, man risikerer at fjerne. Noget der er med til at danne et fællesskab og en identitet. Det bliver en kønsløs by, hvis man fjerner det, og det vil aldrig mere komme tilbage, hvis det først forsvinder.«

Amagerbanen-sagen Februar: DSB opsiger alle havelod langs Amagerbanes gamle terræn ved Uplandsgade

Marts: Gruppeformand for Socialdemokratiet på Københavns Rådhus, Lars Weiss (S), beder DSB om stikke piben ind.

Marts: Finn Rudaizky, gruppeformand for Dansk Folkeparti, skriver brev til DSBs ledelse for at få klarhed over, hvad man vil bruge området til.

APRIL: DSBs ledelse skriver i et svar til Finn Rudaizky, at man vil benytte området til andre formål, men tager initiativ til en dialog med Amagerbanens Venner så foreningens aktiviteter kan indgå i fremtiden.

APRIL: Københavns overborgmester Frank Jensen (S) støtter kampen for at bevare Amagerbanens gamle område.

APRIL: Foreningen Amagerbanens Venner har indsamlet 1.500 underskrifter i en underskriftsindsamling.

APRIL: Facebook-gruppen Bevar Amagerbanen har nu fået flere end 2.700 medlemmer.

Opbakningen til bevarelsen af Amagerbanens gamle område er kommet, efter DSBs Ejendomsselskab i februar sendte en opsigelse til alle havelod langs Amagerbanens gamle terræn – og dermed fjernede grundlaget for at bevare de gamle skinner, der blandt andet bliver brugt til skinnecykling af foreningen ‘Amagerbanens Venner’.

Underskriftsindsamlingen skal sende et signal til DSB og politikerne på Københavns Rådhus om, at der er mange, der bakker op om at bevare området.

Men først og fremmest håber Rasmus Steenberger, at opmærksomheden omkring sagen vil få politikerne til at tage det, ifølge ham, mest sikre middel i brug.

»Jeg håber, de vil frede området. Det vil være den mest sikre vej til, at der ikke kan bebygges på området.«

DSBs ledelse har i et svar tilkendegivet, at man vil tage initiativ til at dialog med Amagerbanens Venner, således at foreningens aktiviteter kan være en del af en fremtidig løsning. DSB har dog ikke oplyst hvad området skal bruges til i fremtiden.

