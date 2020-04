Ørestads Boulevard: Mere fart på løsning af farlig rundkørsel

Københavns Kommune har fremrykket anlægsprojekter for yderligere 119,9 millioner kroner i år og for 431,1 mio. kr. i 2021. Der er nu afsat penge til en foranalyse af den farlige rundkørsel på Ørestads Boulevard allerede i år.

Rundkørslen på Ørestads Boulevard ved Grønjordsvej er blandt de anlægsprojekter, der kommer tidligere i gang end beregnet. Det skyldes, at Københavns Kommune har fået mulighed for at hæve anlægsmåltallet i 2021 og dermed fremrykke projekter for i alt 119,9 mio. kr. i år og 431,1 mio. kr. i 2021.

Der er således nu afsat penge til en foranalyse allerede i år af den fremtidige løsning for rundkørslen på Ørestads Boulevard. Foranalysen skal belyse trafikmønstre og ulykker som grundlag til et forslag af tiltag, der kan ombygge rundkørslen.

Allerede i 2014 blev et trafiksikkerhedsprojekt for Ørestads Boulevard vedtaget, men siden er biltrafikken steget med op til 5.000 om dagen, anslår Københavns Kommunes forvaltning. Blandt andet efter Nordeas domicil blev færdigt i 2017 på Rigsarkivgrunden med cirka 2.500 nye arbejdspladser, og efter der er opført nye boliger i Ørestad Nord.

Fordi Naturpark Amager i de kommende år får en ny hovedindgang ved metrostation DR-Byen, forventer man flere bløde trafikanter ved rundkørslen Ørestads Boulevard/Grønjordsvej.

De seneste fem år har der været 12 højresvingsulykker i rundkørslen, to gange har der været personskade, 10 gange materiel skade.

Småjustering ikke nok

Kommunens teknik- og miljøforvaltning har vurderet ud fra politiets uheldsrapporter, at man ikke forbedrer trafiksikkerheden i rundkørslen med små justeringer med afmærkning. Der er brug for en større ombygning.

Et tidligere projektforslag, hvor rundkørslen blev foreslået ombygget til signalreguleret kryds, risikerer at flytte problemer og uheld til Ørestads Boulevards andre rundkørsler. Det er derfor, at kommunens teknik- og miljøudvalg har besluttet at sætte en foranalyse i gang.