Politiet overgiver sig: Bents Bazar har fået tilladelse til at åbne

Ejeren af Bents Bazar i Vestamager Centret, Johnny Hansen, har fået politiets tilladelse til at genåbne sin butik efter næsten to måneders nedlukning. Johnny Hansen agter stadig at sagsøge politiet for ulovlig lukning.

Torsdag eftermiddag modtog ejeren af Bents Bazar i Vestamager Centret, Johnny Hansen, en mail fra Københavns Politis nærpoliti på Amager. »Jeg kan bekræfte, at jeg dd. har fået besked om, at I gerne må genåbne Bents Bazar i Vestamager Centret,« stod der i mailen fra politiassistent Niklas Bugge.

Det var da også en glad Johnny Hansen, der tog imod i butikken, da Amager Bladet dumpede forbi for en reaktion.

»Jeg har tabt en omsætning på cirka 200.000 kroner i den tid, hvor jeg har haft lukket. Og mine medarbejdere har ikke fået løn i to måneder. Jeg kan ikke få lønkompensation, da mine medarbejdere er deltidsansatte,« forklarer Johnny Hansen.

Genåbner på tirsdag

Han forventer at genåbne sin butik på tirsdag, men tilliden til myndighedernes retningslinjer har lidt et alvorligt knæk. I sidste uge sagde han til Amager Bladet, at han agter at sagsøge politiet for ulovlig lukning. Og genåbningen ændrer ikke på den sag.

»Nu får jeg lov til at genåbne, så det viser jo kun, at jeg blev ulovligt lukket ned. Det her koster både min forretning, mine medarbejdere og samfundet mange penge,« siger Johnny Hansen.

Han fik for alvor blod på tanden for at presse myndighederne for et svar på retningslinjerne, da frisørsalonen i Vestamager Centret blev lov til at genåbne i forrige uge.

»Vi blev lukket ned med den begrundelse, at det er en center. Og frisører må ikke åbne i storcentre. Nu var begrundelsen, at frisørsalonen har egen indgang, men salonen er placeret i den del af centret, der er overdækket, mens min butik er placeret i den åbne del. Det giver ikke mening. Regeringen kunne jo bare fra starten have sagt, at alle butikker med over 5.000 kvadratmeter må være åbne, så havde der ikke været nogen tvivl,« siger Johnny Hansen.

Efter omtalen i Amager Bladet har han blandt andet været i DR Nyheder og her til aften medvirket på en lokal radiostation for at tale om sin sag.