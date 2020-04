Vores bæ kan afsløre anden bølge af corona

På renseanlægget Lynetten tager virksomheden BIOFOS prøver af spildevandet, som DTU analyserer i et stort forskningsprojekt, der nu også undersøger, hvordan coronavirus spredes.

Hvornår indtræder en mulig anden bølge af covid-19 – sygdommen der udspringer af coronavirusset?

Det kan man formentlig aflæse ved hjælp af resterne af vores fæces – eller på godt dansk ’lort’ – i spildevandsanlæg som Lynetten på Refshaleøen.

Landets største spildevandsvirksomhed BIOFOS opererer både på Lynetten samt renseanlæggene Avedøre og Damhusåen.

BIOFOS samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Fødevareinstituttet og leverer spildevandsprøver til et forskningsprojekt, der skal give mere viden om resistens mod antibiotika i hovedstadsområdet.

»De har fået prøver fra os de sidste fem år, og her i starten af april er de også begyndt at undersøge for coronavirus. Dem, som har sygdommen, udskiller det nemlig i tarmen, og som jeg forstår det, er det bidder af corona, man finder i spildevandet – ikke levende og smittende corona,« fortæller Dines Thornberg, der er udviklingschef hos BIOFOS.

Med prøver fra de tre renseanlæg og fæces-rester fra 1,2 millioner mennesker får forskerne et fint indblik i smittens udbredelse.

»Det er jo 20 procent af Danmarks befolkning, så det giver et ret godt billede,« siger Dines Thornberg.

Mere smitte på Vestegnen end city og Amager

DTU får spildevandsprøver to gange ugentligt, og prøverne her fra april viser, at der er fundet en større mængde corona i spildevandet fra renseanlægget på Avedøre end fra Lynetten.

»Det vil sige, at der er flere smittede på Vestegnen end i Lynettens opland, som jo er Amager og det centrale København. Og hvis man ser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, stemmer det fuldstændig overens med deres tal for, hvor der er smitte,« siger Dines Thornberg.

Faktisk ville det også kunne lade sig gøre at måle endnu mere lokalt.

»Man kunne gå baglæns i kloaksystemet og måle mere på bydelsniveau, men det er ikke noget vi går i gang med lige nu, fordi det er meget omstændeligt og dyrt,« siger udviklingschefen.

En fortsat analyse af spildevandsprøverne vil tidligt kunne afsløre en anden bølge af covid-19.

»Man kan følge, om det går opad eller nedad, og man vil kunne se en anden bølge af covid-19 i spildevandet, før man ser det på hospitalsindlæggelser.«

SSI er interesseret

Sundhedsmyndighederne er meget interesserede i forskningsprojektet.

»Vi havde først på ugen et møde med DTU, os, repræsentanter fra universiteter og en person fra Statens Serum Institut. Og han gav udtryk for, at de meget gerne vil have flere resultater fra projektet, så der er opmærksomhed på det.«

Før i tiden foretog man manuelle spildevandsprøver, men i dag er det automatiseret.

»Vi har faste apparater på bassinerne, der via en slange ned i vandet og en pumpe suger vand op i en tragt. Der samles små portioner ad gangen over et helt døgn, så man har en døgnprøve. Den bliver sendt i en flaske til DTU, som så analyserer på vandet,« siger Dines Thornberg.