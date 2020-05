Gå på opdagelse: Besættelsen af Amager skildret i historier og fotos

Se hvor bomberne ramte på Islands Brygge, hvor de første sabotager foregik, og hvordan modstanden blev organiseret. Gå på opdagelse i besættelsestiden på Amager fra ‘Formidlerforeningen – viden om København’.

Amager Partisanerne stod for modstandsarbejdet på Amager, men var også klar til at gå i kamp, når de allierede invaderede. Modstandsfolk afbrød reprisen på den tyske film ‘Den Blå Engel’ i Merry-biografen på Amagerbrogade, og kommunistiske tillidsmænd fra B&W forberedte folkestrejken i en haveforening i anden anden ende af Tingvej.

Alt det kan du både læse og se mere om fra ‘Formidlerforeningen – viden om København’ – et nyt formidlingsinitiativ af historiker Paul Hartvigson, der driver projektet via www.formidlerforeningen.dk/amagerbesat

Andre nyheder

Besættelsen fylder meget, da mennesker, gerninger og erindringer fra anden verdenskrig stadig står stærkt i mange københavneres bevidsthed. Og mange københavnere kender historierne fra besættelsen: sabotageaktionerne, bombardementerne og måske stikkerlikvideringerne.

Men hvordan var det nu, det var – og hvor skete det egentligt?

Formidlerforeningen har siden 9. april samlet et omfattende materiale om Amager 1940-45.

»Vi bruger materiale fra Sundby Lokalhistoriske Forening, og lokale amagerkanere har bidraget med historier, billeder og erindringer, som vi bringer et udvalg af historier på hjemmesiden,« fortæller Paul Hartvigsen.

Coronakrisen kom på tværs

Det havde været planen at nå de lokale gennem arrangemeter og byvandringer, men på grund af Coronakrisen, er der sadlet om, og projektet er gennemført på nettet.

»Især har vi præsenteret og indkaldt historier gennem Facebook-gruppen Amager Besat, hvor man kan finde historierne med dybde og kommentarer. Vi har måttet improvisere undervejs, og det har været få adgang til litteratur og kilder. Historierne fra dengang sætter også nutiden i et spændende perspektiv. Den nuværende krise er ikke så truende, men det sætter os i stand til bedre at forstå begivenhederne i en fortid, hvor det normale gradvist blev sat ud af kraft,« forklarer Paul Hartvigson.

»På jubilæet for befrielsen 4. maj lancerer vi en række historier fra besættelsen og nærmere oplysninger om personerne på mindesmærket ved Christimas Møllers Plads for de faldne amagerkanere i AMPA.

Andre nyheder

Frem til midsommer vil siden blive gradvist udbygget med amagerkanernes egne vinkler på besættelsen. Man kan bidrage med sine historier gennem et spørgeskema, hvor man også kan lægge et billede op. Det er derfor vores håb, at københavnerne vil medvirke til at lægge viden og erindringer sammen i dette projekt.

Slutproduktet i projektet er undervisningsmateriale til lokale skoler. Når det hele nu plottes ind på et kort, kan historien leve videre. Konkret skal formidlingen af historien på denne måde også danne grundlag for byvandringer på Amager i krigens spor. Skoleelever skal kunne bruge byvandringerne i deres undervisning – og andre kan selvfølgelig også dykke ned i historien og lave deres egen byvandring.»

Initiativet er støttet af lokaludvalgene i Amager Øst og Amager Vest.

Læs også: Facebook-siden Amager Besat