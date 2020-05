Kontroversiel kunstner skaber over tre meter høj skulptur til Amagerbrogade

En bronzeskulptur skabt af kunstner Christian Lemmerz skal stå på hjørnet af Amagerbrogade og Amager Boulevard. Lokaludvalgene Amager Vest og Øst står bag initiativet med donation fra Ny Carlsbergfondet.

I 2015 blev ideen om ’Kunst på Amagerbrogade’ søsat som et samarbejde mellem Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg.

Ambitionen var, med input fra borgere og netværk i bydelene, at udarbejde en kunststrategi, der skal give et sammenhængende kunstnerisk udtryk på strækningen fra Christmas Møllers Plads til Sundbyvester Plads.

Og om et par år får ambitionen så et markant startskud, når der opstilles en over tre meter høj bronzeskulptur af den dansk-tyske internationalt anerkendte kunstner Christian Lemmerz på hjørnet af Amagerbrogade og Amager Boulevard, fortæller lokaludvalgene i en pressemeddelelse.

Indkøbet af skulpturen sker med hjælp fra en gavmild donation fra Ny Carlsbergfondet.

Bevidst forkerte input til computer

Christian Lemmerz er født 1959 og uddannet billedhugger fra det italienske kunstakademi Carrera og har i mere end fire årtier arbejdet i mange udtryksformer, fra performance og film over tegninger og installationer.

Han er kendt for at overskride tabuer, blandt andet med sine rådnende svinekroppe i glasmontrer på Esbjerg Kunstmuseum i 1994 og for sin forfaldsæstetik, når han giver form til de mest dystre sider af den menneskelige natur.

Om den kommende skulptur til Amagerbrogade udtaler kunstneren selv:

»Den grundlæggende idé med denne skulptur er en stående, måske ventende person. Med skulpturen ønsker jeg at skabe en figur, der er fuld af indre bevægelse. Skulpturen er både figurativ og abstrakt. Det er et værk, der vil virke stærkt på afstand og tæt på vil den forbløffe med sin detaljerigdom.«

Christian Lemmerz har i første omgang skabt grundformen til værket på sin computer.

»I en lang periode har jeg arbejdet med at finde et nyt skulpturelt udtryk. For at opnå dette har jeg eksperimenteret med forskellige computerprogrammer – så at sige har jeg forsøgt at gå ind i en kreativ dialog med computeren gennem bevidst at fodre den med forkerte input,« forklarer han om skulpturens formgivning og udtryk.

Skal først godkendes politisk

Lokaludvalgene takker Ny Carlsbergfondet for den gavmilde gave og ikke mindst Christian Lemmerz for den spændende skulptur.

De forudser, at kunstværket kan blive en seværdighed i bydelene og et trækplaster for turister og kunstinteresserede, skriver de i pressemeddelelsen.

Skulptur og placering skal først endeligt godkendes i Borgerrepræsentationen, før Christian Lemmerz går i gang med at fremstille skulpturen, der planlægges opstillet inden udgangen af 2022.

Følg med på de to lokaludvalgs hjemmesider Amager Øst Lokaludvalg: www.aoelu.kk.dk og Amager Vest Lokaludvalg: www.avlu.dk.