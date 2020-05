Politiet dropper opholdsforbud på Islands Brygge

Det midlertidige opholdsforbud på Islands Brygge bliver ikke forlænget. Københavns Kommune og Københavns Politi vil gå nye veje for at hjælpe borgerne med at holde den nødvendige afstand til hinanden.

Københavns Politi har besluttet, at det midlertidige opholdsforbud på Islands Brygge ikke bliver forlænget. Reglerne om at holde afstand og undgå at samles i grupper på mere end 10 personer gælder fortsat. For at hjælpe borgere, der færdes ved havnefronten på Islands Brygge, med at holde den nødvendige afstand, vil Københavns Kommune i dag begynde at afmærke arealerne ved havnefronten.

»Vi ønsker alle at holde byens åndehuller åbne for københavnere og byens gæster. Men det bliver nødt til at foregå i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derfor forsøger vi nu at gå nye veje for at gøre det lettere for folk at overholde reglerne, så vi kan færdes i byens grønne områder uden at komme for tæt på hinanden,« siger overborgmester Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Der bliver på arealet tale om afmærkede felter på ca. 40 m2, hvori der maks. må være 10 personer. Mellem felterne vil der være brede stier. Langs havnefronten vil der desuden blive lavet afmærkninger, ligeledes med afstand imellem, så det også er sundhedsmæssigt forsvarligt at tage ophold der. Borgere, der færdes ved havnefronten, opfordres til at følge ensretningen rundt i området.

Der bliver opsat plakater i området, som fortæller om det nye tiltag, og kommunale medarbejdere vil være til stede for at guide borgerne.

Kommunens adfærdsregulerende afmærkninger er vejledende, og de skal hjælpe borgerne til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det vil fortsat bero på en politimæssig vurdering, om forbuddet mod større forsamlinger er overholdt.

»Vi sætter pris på, at Københavns Kommune sætter gang i dette initiativ, som bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi håber, at det vil gøre det muligt at holde havnefronten åben på forsvarlig vis. Hvis ikke det er tilfældet, er vi parate til at genindføre opholdsforbuddet,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Et nyt midlertidigt forbud kan indføres, hvis politiet vurderer, at borgere tager ophold i området på en sådan måde og i et sådant antal, at det er i strid med sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende smittefaren ved covid-19.

Islands Brygge vil fra lørdag 2. maj igen være en advarselszone på lige fod med Gøteborg Plads og Dr. Louises Bro. Yderligere tre områder vil desuden blive tilføjet i dag. Det drejer sig om et område af Amager Strandpark, midterrabatten på Sønder Boulevard og en del af Fælledparken. Nærmere oplysninger og kort offentliggøres i løbet af dagen på politi.dk.