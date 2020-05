Politiet forlænger visitationszone igen

Københavns Politi har her fredag eftermiddag meddelt i en pressemeddelelse, at man igen forlænger fire visitationszoner på grund af en aktuel konflikt mellem to kriminelle grupperinger.

Det gælder blandt andet visitationszonen i Sundby, der er vist på kortet. Zonen blev oprettet 8. april, og er siden blevet forlænget. Det sker nu igen, så visitationszonen gælder indtil 15. maj klokken 18.

I en visitationszone kan politiet visitere borgere og undersøge tøj og tasker, uden at have en konkret mistanke om, at personen har begået noget strafbart.

Formålet er at kontrollere, om de forbipasserende bærer ulovlige knive eller våben på sig. Politiet kan også gennemsøge biler og andre køretøjer i zonen.

Foruden visitationszonen på Amager forlænges også zoner på Frederiksberg, Nørrebro og i Husum. Se mere om, hvor disse zoner er placeret, i politiets pressemeddelelse.