Kridtstregerne på Bryggen: »Det er historisk«

Efter få dages opholdsforbud på Islands Brygge blev restriktionerne ophævet 1. maj, og nu er der i stedet optegnet 114 »adfærdsregulerende afmærkninger« i Havneparken og på flere bolværk. På selve græsplænen er hver kvadrat på 40 kvadratmeter, hvor der er plads til maks. 40 personer i hver.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) er tilfreds med, at kridtstregerne har afløst opholdsforbuddet:

»Jeg har det godt med, at vi, der bor på Bryggen kan komme ned og nyde det igen. Men vi skal lære at holde afstand. Det kan vi åbenbart ikke, når temperaturen kommer over tyve grader. Nu forsøger vi med det her, og det er historisk. Og kan folk stadig ikke finde ud af det efter noget tid, og politiet må give advarsler i et vist omfang, så kommer der et opholdsforbud,« siger han til Berlingske.

Andre nyheder

Til samme avis siger adfærdsforsker og lektor på Institut for kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC, Pelle Guldborg Hansen, at det kan blive et problem, hvis boksene er fuldt med mennesker på en varm dag.

»Men det vil virke, hvis folk intuitivt forstår det. På den anden side – hvis skilte ikke fortæller folk, hvordan de skal benytte firkanterne, eller for eksempel fortæller folk, hvad de skal gøre, hvis der ikke er plads i en firkant, bliver der problemer,« siger han til Berlingske.