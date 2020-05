Medlemsboom: Håndboldklub har en fremgang på 65 procent

Håndboldklubben Amager SK har på et enkelt år fået 225 nye medlemmer. Det svarer til en medlemsfremgang på 65 procent. Det er især børn og kvinder, der melder sig ind i klubben.

Da DGI og Danmarks Idrætsforbund offentliggjorde de officielle medlemstal for de danske idrætsforeninger i 2019 viste de en markant fremgang hos håndboldklubben Amager SK, der siden 1991 har tilbudt håndboldtræning for lokale børn, unge og voksne omkring Sundbyøster Plads. En stor del af medlemsfremgangen skyldes, at flere børn fra lokalområdet har meldt sig ind i klubben.

»I Amager SK har vi altid sat en ære i at være et lokalt samlingspunkt og en klub, hvor der er plads til alle. De seneste par år har vi sat ekstra meget fokus på fællesskabet og på at invitere flere børn og unge med i vores fantastiske klub, og det er selvfølgelig skønt at se, at vores indsats bærer frugt,« siger Louise Haucke Bøgeskov Nielsen, der er formand i klubben.

Andre nyheder

Lokalt skolesamarbejde

En af de ting, som klubben har igangsat i det seneste år er et tæt samarbejde med de lokale skoler på Amager, hvor blandt andet Dyvekeskolen, Amager Fælled Skole, Gerbrandskolen og Skolen på Islands Brygge har haft besøg af Amager SK.

»Rigtig mange børn på Amager har fået en god håndboldoplevelse gennem skoleforløbene, og vi kan jo se, at mange af børnene efterfølgende er blevet en del af klubben, fordi de har lyst til at lære mere og til at være en del af vores fællesskab. I dag er vores største årgang U11-pigerne med mere end 60 spillere, og det skyldes ikke mindst vores samarbejde med de lokale skoler,« siger Louise Haucke Bøgeskov Nielsen.

Flere kvinder i klubben

Også på seniorsiden har Amager SK haft stor fremgang, anført af dameseniorholdet, som i år kom rigtig langt i pokalturneringen og sluttede sæsonen med en oprykning til 2. division.

På grund af Corona-krisen er det endnu uvist, hvornår Amager SK kan genoptage sine håndboldaktiviteter i Sundbyøsterhallen, men allerede fra 1. maj startede den nye sæson med online-aktiviteter for flere af klubbens hold.