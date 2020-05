Afdansningsbal: Anny siger farvel og tak efter 51 år

Efter 51 år – hvoraf de fleste var sammen med manden Mogens – er det slut. Anny Rasmussen, ejeren af Morann Dans, har besluttet at abdicere og lade Katrine og Caroline Strubberg overtage danseskolen på Islands Brygge. I samme forbindelse skifter daneskolen navn til TWINdancestudio. Det sker pr. 1. juli.

»Jeg vil komme til at savne jer, men tiden er nu inde til der skal nye dynamiske indehavere til at overtage danseskolen. Jeg vil varmt anbefale Katrine og Caroline. Det er to dygtige piger som selv startede hos mig da de var seks år, og er næsten født og opvokset på en danseskole. Alle, der har danset hos os, kender de to lærere, som dygtige underviser, søde og venlige med høj service, og med mange nye tanker og ideer om den nye sæson,« forklarer Anny Rasmussen.