Dragør og Tårnby slipper billigere i udligningsreform

Dagens brede aftale om en udligningsreform stiller Tårnby og Dragør bedre både end året før og end i indenrigsministerens udspil tidligere i år

Der var godt nyt til Tårnby og Dragør Kommune, da regeringen tidligere i dag sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet lancerede en ny udligningsreform.

Begge kommuner slipper nemlig markant billigere, end de gjorde i indenrigsminister Astrid Krags (S) udspil tidligere i år.

Her stod Tårnby Kommune til at skulle betale 38 mio. og Dragør til 13,4 mio. kroner ekstra.

Facit i den nye aftale blev i stedet, at Tårnby får tilført knap 13,7 mio. kroner årligt ekstra i forhold til nu.

»Det er utrolig positivt, at vi nu i stedet kan fokusere på at forbedre og styrke vores kerneområder lokalt. Jeg har selv haft møder med både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og med indenrigsminister Astrid Krag om udligningen. De var lydhøre over for, at der ikke var rimelighed i det første udspil. Ikke mindst set i lyset af den aktuelle krise, som allerede har betydet stærkt stigende ledighed og meget store udfordringer for vores virksomheder, så er jeg meget glad for den udligningsaftale, der er kommet på plads. Aftalen er også udtryk for, at man er gået væk fra at straffe en kommune, fordi den er veldrevet,« udtaler Tårnbys borgmester Allan Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Helt vildt glade

I Dragør glæder borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) sig også, for kommunen får i stedet for en ekstraregning tilført en lille portion penge, 158.000 kroner.

»Det er vi helt vildt glade for. Jeg har haft en hulens masse møder med Venstre-borgmestre og ordførere, og det lykkedes at få vendt situationen, så vi både skal betale mindre end det oprindelige udspil, men også lidt mindre end året før,« siger Eik Dahl Bidstrup.

Parterne i aftalen har sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne på op til 6,5 mia. kroner i 2021 og 5,5 mia. kroner varigt.

De er enige om, at kommunernes indkomstskat under ét ikke bør stige som følge af udligningsreformen.

Og så har de to ’borgmesterpartier’, Socialdemokratiet og Venstre desuden lavet et delforlig, der betyder mere ro på udligningsordningen. De har nemlig givet håndslag på, at de hver især ikke vil foretage grundlæggende ændringer, uden at der er enighed om det mellem de to partier.