En helt særlig virus har bredt sig: Naboen, genboen, underboen og overboen er blevet venner for livet

Bolette Ullf-Møller fra Tyrolsgade hylder det gode naboskab, der er kommet ud af coronakrisen. For både i Tyrolsgade og nabogader mødes folk ved at huje, klappe, blæse sæbebobler og spille musik ud af vinduerne. Så nu er naboer, genboer og overboer blevet de bedste venner.

»Vi har alle hørt om ‘Jeg går lige ind til naboen og låner en kop sukker’ – men er der egentlig særlig mange af os der gør det? Eller drøner vi bare ned i døgneren – så slipper vi også for at tale med nogen?«

Sådan indleder Bolette Ulff-Møller fra Tyrolsgade sin henvendelse til Amager Bladet for at fortælle om en helt særlig ånd, der præger området omkring Tyrolsgade og Saltholmsvej.

»Mange har haft udfordringer med ensomhed, arbejdsusikkerhed og generel frustration med situationen, men intet er så galt at det ikke er godt for noget,« forklarer Bolette.

Hver eneste dag siden 19. marts har en gruppe beboere hver aften klokken 19.00 mødtes for at huje, klappe, blæse sæbebobler og spille musik ud af deres vinduer.

»Det startede med én enkelt højtaler og en håndfuld lejligheder – nu har det spredt sig til to store anlæg, der hver aften synkroniseres med to-fem numre, og vi har set lejligheder hele vejen ned af Tyrolsgade, Saltholmsvej og helt ned til Lyongade være med. Desuden er arrangementet også blevet et dagligt tilløbsstykke for en god håndfuld mennesker der står på gaden i krydset mellem Tyrolsgade og Saltholmsvej,« fortæller Bolette.

Vil holde vejfest på den anden side

Hvad der oprindeligt var en hyldest til de, der går på arbejde under lockdown, er nu blevet til et fællesskab mellem fire forskellige boligforeninger – plus det løse, og her er plads til alle. Både de unge elskende, den fire-årige pige som kæmper med at holde sig vågen, bofællesskabet der altid lader til at have en dåseøl i hånden, de skæve eksistenser og de helt almindelige.

»Det har taget om sig til et sådan niveau, at vi håber på at kunne holde en fælles vejfest når vi igen må. Personligt er jeg et meget ekstrovert menneske, og eftersom jeg bor alene gik jeg en udfordrende tid i møde hvor jeg frygtede hvordan jeg ville blive påvirket af isolationen. Men det har været en fornøjelse at lære min overbo og genbo at kende til et niveau, hvor vi nu hver aften hænger ud ad vinduet for lige at få vendt dagens hændelser – hvis vi da ikke allerede har gjort det på en gåtur ned til Blue Raven efter en øl to go,« fortæller Bolette.