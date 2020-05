Folketinget vil løsne tøjlen på Dragørs forpligtende samarbejde med Tårnby

Som et delelement i den nye aftale om den kommunale udligningsordning åbnes der op for at løse Dragør fra kravet om forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

Et bredt flertal i Folketinget (Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet) blev i dag enige om en reform af den kommunale udligningsordning.

Et stykke nede i aftalen var der lidt overraskende en bemærkning om at lette på det forpligtende samarbejde, som Dragør har med den større kommune Tårnby, og som Vallensbæk har med den større kommune Ishøj.

De to små kommuner blev ved kommunalreformen i 2007 fritaget fra at blive sammenlagt med en større kommune, efter der via en vejledende lokal folkeafstemning viste sig et ønske om at forblive selvstændig.

Forudsætningen var, at Dragør og Vallensbæk indgik i et forpligtende samarbejde med deres større nabokommune, hvor Tårnby henholdsvis Ishøj mod betaling fra de to små kommuner skulle udføre opgaver på bestemte fagområder.

Tårnby løser opgaver for Dragør på områderne natur og miljø, arbejdsmarked, specialundervisning, genoptræning samt visse socialsager for børn og voksne.

Bad Løhde om hjælp

Men de to små kommuner har bedt om mere fleksibilitet i det forpligtende samarbejde.

»Sammen med Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (C) bragte jeg det op og bad Sophie Løhde (V) om at tage det med i forhandlingerne om udligningsordningen. Ikke fordi vi er utilfredse med samarbejdet med Tårnby, men vores budget er på mange måder låst, så har vi brug for at finde besparelser, kan vi kun høste dem på de meget få områder, vi har tilbage,« fortæller Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup (V).

Ønsket fra de to små kommuner var at kunne hjemtage opgaver på de områder, hvor det giver mening.

»Og ved et mirakel er det så kommet med i aftalen,« siger Dragørs borgmester.

Der kan også være opgaver, hvor man ikke får stordriftsfordelen og det bliver langt dyrere for Dragør selv at skulle ansætte specialister?

»Vi ved jo ikke, hvor det her lander endnu, men vi vil spille ind med alle de gode input vi har, og det håber vi selvfølgelig også, at Tårnby Kommune vil gøre. Det skal jo være noget, som alle kan se sig selv i, både den der løser opgaven og den, der får opgaven løst. Og det er klart, at på nogle områder kan man drage nytte af stordriftsfordele, mens andet bare er irriterende. Hvis vi kan løse det bedre eller billigere, kan vi måske få muligheden for at hjemtage det. Der skal være mere frivillighed, og incitamentet skal være det gode samarbejde frem for et lovindgreb,« siger Eik Dahl Bidstrup.

Ifølge teksten i aftalen (se faktaboks) er det målsætningen at fremsætte forslag til de nødvendige lovændringer til efteråret.