80-årig donerer gamle DSB-skilte

Forleden dag kom en 80-årig amagerkaner og donerede en stor bunke gamle og velholdte DSB-skilte samt jernbaneskilte til Amagerbanens Venner.

Han havde i 1990erne pillet jernbaneskiltene ned ved Amagerbanens daværende overkøsel ved Italiensvej. I de sidste 25 år har skiltene ikke tjent noget specielt formål, så da han læste om Amagerbanens Venner i Amager Bladet kørte han ud til vennerne.

Han forklarede, at med hans alder måtte han nok erkende, at han aldrig får dem brugt, og nu vil han glæde sig over at de går til et godt formål.