Skræmmeskiltning: Saltholm lukket på grund af corona, men det er er ulovligt

Friluftsrådet vurderer det er ulovlig skræmmeskilt, at øen Saltholm er lukket på grund af corona.

Et skræmmeskilt fortæller folk, at Saltholm er lukket på grund corona. Skiltningen ses ved havnemolen. Men offentligheden har adgang til den nordlige del af Saltholm, mens den sydlige del er et naturreservat, hvor offentligheden ikke har adgang. Derfor har Friluftsrådet København henvendt sig til Tårnby Kommune for at få skiltet fjernet.

»De ulovlige barrierer i naturen skal fjernes, og det går ikke, at man bruger corona-krisen til at lukke naturen af for andre. Når Saltholm modtager eksterne og offentlige midler er det kun rimeligt, at alle kan besøge øen og opleve naturen og fuglelivet i Øresund derude, «siger Flemming Hansen fra Friluftsrådet København.

Der har før været problemer med offentlig adgang til naturen på Saltholm. Friluftsrådet har i 2018 rejst en sag om adgangen til øen, som kommunen gav medhold til, men som Ejerlauget klagede over, og derfor behandles sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Efter henvendelse fra Friluftsrådet har Tårnby Kommune sendt påbud til ejerlaug om at stoppe begrænsningen af offentlig adgang på Saltholm i Øresund.

»Selvfølgelig skal vi holde afstand, også når vi er i naturen, og er der for mange mennesker et sted, må man forsøge at finde et andet sted. Det tror vi godt, at folk kan finde ud af,« siger Flemming Hansen i en pressemeddelelse.