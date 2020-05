Amager Bakke genåbner på mandag

Skibakken og vandrestien på CopenHill (Amager Bakke) åbner 11. maj for et begrænset antal gæster. Der bliver særlige åbningstider kun for seniorborgere 65+.

Som masser af andre fritidsaktiviteter og adspredelser har CopenHills skibakke og vandresti på Vindmøllevej haft lukket for at hindre spredning af coronavirus.

Men på mandag 11. maj klokken 14 åbner skibakken igen for et begrænset antal skigæster samt Garmin Tracket, den gratis vandresti til toppen, fortæller CopenHill i en pressemeddelelse.

»Som et ekstra sikkerhedstiltag og da vi gerne vil være med til at passe ekstra godt på vores ældre, vil der yderligere være særlige åbningstider reserveret specifikt til seniorer (65+) to gange om ugen – tirsdage og torsdage klokken 12-14,« udtaler Christian Ingels, direktør for CopenHill, i pressemeddelelsen.

Butikker og caféer i tilknytning til anlægget er også åbne.

»Vi opfordrer alle der besøger Amager Bakke til at udvise hensyn overfor hinanden, og bliv hjemme, hvis du udviser symptomer på sygdom. Vi håber, at man vil støtte caféerne ved at købe drikkevarer eller mad på stedet, da de trænger efter at have været lukket ned så længe,« opfordrer Christian Ingels.

CopenHill følger regeringens anvisninger og forventer, at der snarest kan være flere skiløbere på Amager Bakke. Brugere kan følge med på www.copenhill.dk for seneste nyt.

Her kan man blandt andet læse om særlige firmaevents – et stafetløb, hvor man kan holde afstand, men alligevel mødes sammen. Samt om en sommerskicamp for 6-13 årige, morgenyoga i 85 meters højde og åbning af verdens højeste udendørs klatrevæg.