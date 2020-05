Field‘s: Vi åbner på mandag med klistermærker på gulvene

Field‘s har som det første storcenter på Amager meldt ud, at det genåbner på mandag 11. maj efter at have fået grønt lys af regeringen.

»Jeg er helt tryg ved at genåbne Field’s. Vi har gennem et tæt og konstruktivt samarbejde med butiksejere og -chefer skabt rammerne for en sikker og god shoppingoplevelse for vores gæster og et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Vi har forberedt os intenst på genåbningen, og det er essentielt for os at følge myndighedernes retningslinjer. Vores smitteforanstaltninger er på det højeste,« siger Thomas Thomsen, der er Center Manager i Field’s.

Andre nyheder

Han fortæller, at førsteprioritet har været at lave en plan for genåbningen, der sikrer sundheden og sikkerheden hos gæsterne og medarbejderne i butikkerne. Den plan er nu sat i gang.

Klistermærker på gulvene

Planen indebærer blandt andet nye og hyppigere rengøringsrutiner og klistermærker på gulvene, der guider gæsterne og sørger for at sikre afstand mellem dem. Der er opsat afspritningsstationer rundt i hele centret, som både medarbejdere og gæster opfordres til at bruge, ligesom informationsstandere og beskeder i højttalerne vil blive brugt til at minde gæsterne om retningslinjerne. Derudover vil indgange og udgange blive ensrettet, så gæsterne ikke kommer tæt på hinanden.

»Det har krævet en minutiøs gennemgang af hele centret for at sikre, at vores gæster kan få en sikker og god shoppingoplevelse i Field’s. Vi har gennem et tæt og konstruktivt samarbejde med butiksejere og -chefer skabt rammerne for et sikkert arbejdsmiljø, og jeg er helt tryg ved at genåbne Field’s,« understreger Thomas Thomsen.

Samtlige restauranter i Field’s Food Lounge åbner først 18. maj, hvilket er i tråd med regeringens udmelding. Åbningsdatoen for Nordisk Films Biografer og trampolinparken BOUNCE er ukendt endnu.