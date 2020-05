Flertal for fredning af Amagerbanen

Gruppeformand for SF på Københavns Rådhus, Klaus Mygind, oplyser, at der er flertal for en fredning af Amagerbanen. Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og De Konservative har tilsluttet sig forslaget.

»Forslaget er sendt til Københavns Borgerrepræsentation og det kommer på dagsordenen lige så snart, der er plads. Lige nu er der en kø af forslag, der skal behandles i borgerrepræsentationen. Køen er opstået på grund af coronakrisen, men jeg regner med, at det kommer på dagsordenen den 4. juni,« oplyser Klaus Mygind.

Rasmus Steenberger, næstformand i Amager Øst Lokaludvalg, og initiativtager til ‘Bevar Amagerbanen’ glæder sig over flertallet:

»Det er jeg selvfølgelig super glad for, både på bydelens vegne, men også som borger i byen. Mine børn skal også have lov at opleve historien, den bynære natur og de originale kolonihaver. Og så er jeg glad for, at den store folkelige opbakning bag Bevar Amagerbanen har virket. Vi har over 3.000 medlemmer, og en masse lokale butikker der støtter op med at sælge plakater, klistermærker og postkort til støtte for Amagerbanen. Endvidere har vi nu samlet flere end 1.500 underskrifter,« fortæller Rasmus Steenberger.

