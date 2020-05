Kommentar: Butikkerne har brug for dig, mere end nogensinde

CORONAKRISEN har kastet landet ud i en økonomisk nedsmeltning – og mange butiksejere kæmper dagligt for at overleve. Påhitsomhed og nye forretningsmetoder er vejen frem for nogle butikker, mens andre er truet af lukning eller har et stille håb om, at borgerne vil handle mere lokalt, når samfundet åbner op igen.

For det er helt essentielt for mange lokale butikker, at de kun overlever, hvis borgerne i højere grad handler lokalt og dropper nogle indkøb på nettet. Skåret ud i pap: Hvis der bliver færre butikker i gademiljøet, så vil det også smadre sammenhængskraften og få små og mellemstore lokalsamfund til at knække midt over.

AmagerButikkerne – øens største handelsforening – med medlemsbutikker på Amagerbrogade, i Holmbladsgade og Østrigsgade samt sidegader – har en vision om at få samlet alle gode kræfter fra Dragør i syd til Islands Brygge i nord under samme paraply. Før coronakrisen ville det være en umulig mission, men netop på grund af krisen er tiden mere end nogensinde moden til, at handlende fra hele øen sætter sig sammen og finder findes fodslag for at markedsføre og understøtte de lokale butikker uanset postnummer.

AmagerButikkerne har netop ansat en Citykoordinator, Morten Bøje, for at få sat mere skub i udviklingen af butikslivet. Han fortalte i sidste uge til Amager Bladet, at mange butikker ikke har økonomisk robusthed til at klare sig igennem krisen. Det kræver ikke raketvidenskab at konkludere, at det samme er tilfældet for mange butikker i Dragør, i Tårnby eller på Islands Brygge.

Så udfordringen er den samme og kræver fælles løsninger.

For lidt over to år siden lancerede vi konceptet ‘Månedens Amagerbutik’ for netop at få sat mere lys på de lokale butikker. Vi har pt. suspenderet kåringerne i respekt for de butikker, der ikke kan holde åbent, men når handelslivet åbner op igen, er vi tilbage i fuld gear – og vil naturligvis bidrage til at få de handlende på tværs af kommunegrænser til at mødes.