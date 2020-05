Lokal boghandel: Vi har ikke mistet salg under coronakrisen

Konkursen hos boghandlerkæden Arnold Busck er ikke lig med krise hos andre boghandlere. Det var Zittans på Amagerbrogade får stor, lokal opbakning og har faktisk en lille stigning i salget.

»Max tre kunder ad gangen, tak,« står der på den sorte tavle ved indgangen hos boghandlen Det var Zittans på Amagerbrogade, og en flaske håndsprit er klar til et håndtryk, med det samme man kommer ind ad døren.

Der er kunder i butikken, så de to indehavere Michael Scharff og Malene Botoft inviterer Amager Bladet ind i det hyggelige baglokale, der står omtrent som da boghandlen for første gang slog dørene op i 1937.

Bog to go og mersalg

Vi er taget på besøg i den kedelige anledning, at boghandlerkæden Arnold Busck 27. april indgav konkursbegæring.

Kæden var allerede før coronakrisen hårdt presset efter to år med underskud, men fordi mange af butikkerne lå i de storcentre, som har været lukket siden midten af marts, er situationen forværret.

Det var Zittans er helt sin egen og ikke en del af af nogen kæde, men hvordan går det mon her?

»Vi er rigtig kede af, at der nu er 29 boghandlere, der lukker, det er rigtig trist. Men man skal passe på, at det ikke bliver en metafortælling om hele bogbranchen« siger Michael Scarff.

»Vi har faktisk ikke haft en nedgang i butikken under coronakrisen, snarere en lille opgang,« siger Malene Botoft. Hun har personligt cyklet ud med bøger i boghandlens Bog to go-tilbud, hvor de, der helst ikke vil gå ud, kan få bogen leveret – uden leveringsgebyr.

»Det har været så hyggeligt, og jeg har set steder på Amager, jeg ikke har set før, selv om jeg har boet på øen hele mit liv. Det er fantastisk at komme med en bog og blive modtaget af: »Åh, du kommer lige til godnatlæsningen for børnene,« fortæller hun.

»Den her fortælling om, at vi alle sammen skal være med til at redde de lokale butikker – det er utroligt så mange, der har taget den på sig og som kommer her og siger, at »I skal fan’eme være her,« fortæller Michael Scharff.

»Der er også mange, som har manglet børnebøger, fordi bibliotekerne har holdt lukket,« siger Malene Botoft.

Også de små titler

De to indehavere overtog i 2016 boghandlen efter Erik Juel, der nåede at have 40 års jubilæum, før han gav stafetten videre.

»Han sagde altid, at der før i tiden havde været – var det 19 boghandlere på Amager? Prøv at spørge ham,« opfordrer Malene Botoft.

I dag er der fire tilbage på øen. Foruden Det var Zittans er det Tårnby Bøger og Papir på Tårnby Torv og så Bog og Idé’s to butikker i Amagercentret og Field’s.

Men der er konkurrence fra onlinesalg og supermarkeders bogsalg, så man må skille sig ud.

»Vi skal gøre os umage for at kende forfattere, også de små titler, så lige meget hvem du er, kan du føle dig set her. Som en lille boghandel har vi jo begrænset plads, men vi kan bestille alt hjem,« siger Michael Scharff.

»Det sagde Erik også altid: Jeg kan bestille alt. Det er også vigtigt, at folk kan se bøgerne og få inspiration til noget andet, end det de kom efter. Vi har gjort meget ud af at frontvende bøgerne – der er så mange flotte forsider med glimmer eller relieftryk,« siger Malene Botoft.

Forfattere på besøg

En del af repertoiret hos Det var Zittans, før coronakrisen, har været besøg af pænt store forfatternavne.

»Vi har nogle gange kunnet overraske folk med at sige: »Maren Uthaug, siger du – jamen hun kommer her om et par dage.« Og Svend Brinkmann var her den dag, hvor ’Hvad er et menneske’ udkom. Så man skal følge med inde på vores Facebookside. Mange af interviewene med forfatterne ligger også som podcasts,« fortæller Malene Botoft.

»Vi har også en bogklub, der også ligger stille nu. Men vi gør meget ud af at være fællesskabsorienteret og en slags forsamlingshus. Og så skal det ose af, at det er Amager,« siger Michael Scharff og peger på en særlig Amagerhylde udelukkende med amagerkanske forfattere.

Og så er her også et lille sortiment af vinylplader.

»Det er også en del af en mere analog tilgang – de bedste danske vinyler. Og vi har også haft Folkeklubben og Minds of 99 nede og fortælle om musik,« fortæller Malene Botoft.

Alt er vel på Amagerbrogade 205. Og vi følger selvfølgelig Malene Botofts opfordring og giver den tidligere ejer et kald på telefonen.

»Hvor mange boghandlere, der var på Amager,« siger Erik Juel og tæller op inde i hovedet, mens han nævner nogle af dem højt.

»Der var Trillingsgård, to i Holmbladsgade, en i Østrigsgade. Og Aunels, Bingo og mig sagde hunden. Og Kastrup, Dragør og den på Tårnby Torv,« siger han og når frem til 14 boghandler.

»Men da jeg stoppede, var der de fire tilbage, som også eksisterer i dag,« siger Erik Juel.