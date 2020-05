By&Havn politianmeldt: Aktivister til kamp mod fælledbyggeri

Aktivisterne i Extinction Rebellion Danmark og Arternes Ambassade KBH har politianmeldt By & Havn for at medvirke til ulovlige aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet Vejlands Kvarter på Amager Fælled.

I dag, fredag, klokken 12.00, gik Extinction Rebellion og Arternes Ambassade KBH i aktion med oplæsning af en politianmeldelse af geotekniske undersøgelser forud for byggeprojektet Vejlands Kvarter på Amager Fælled. Aktiviteterne forærer samtidig bygherren, By & Havn, og investor, PensionDanmark, et gratis kommunikationskursus. Aktiviteternes primære råd til deres kommunikationsstrategi er ‘sig sandheden’.

Andre nyheder

Aktiviteterne hævder, at der netop er gennemført geotekniske undersøgelser på Lærkesletten på Amager Fælled forud for Vejlands Kvarter-bebyggelsen, men som endnu ikke er miljøvurderet eller vedtaget.

»Der er sat info-skilte op, men flere af oplysningerne, der står på skiltene er direkte løgn,« siger Artsambassadør Frej Schmedes i en pressemeddelelse.

»Vi kommer med et nyt skilt, identisk i form og udseende, men uden vildledning, greenwash og spin. Dette skal hjælpe By & Havn, Københavns Kommune og PensionDanmark med at sige sandheden.«

Sandheden er ifølge aktivisterne at undersøgelserne forstyrrer bl.a. ynglende lærkerne på stedet, hvilket er ulovligt ifølge Jagtloven § 6a Stk. 2. Derfor har de også politianmeldt aktørerne bag projektet. Flere andre miljøorganisationer, heriblandt Amager Fælleds Venner, er ligeledes gået sammen om at indgive politianmeldelsen.