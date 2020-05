Kontroservielt forslag: Lav udeservering i gaderne

Dansk Folkepartis gruppeformand på Københavns Rådhus, Finn Rudaizky, vil have mere plads til restauranternes og cafeernes udeservering. Derfor foreslår han at inddrage gader og parker.

Efter torsdagens udmelding om, at restauranter og cafeer kan begynde genåbningen fra 18. maj er flere restauratører nervøse for, at retningslinjerne er så strikse, at det bliver svært at få omsætning nok til at drive forretningerne videre uden afskedigelser.

»Derfor bakker vi massivt op om, at restauranter og cafeer får mere plads til deres udeservering,« siger Dansk Folkepartis leder i Københavns Borgerrepræsentationen, Finn Rudaizky.

Han foreslår konkret, at kommunen giver en hjælpende hånd.

»Dele af torve og gader kan midlertidigt reserveres til udeservering. Vi er også positive overfor, at nogle områder i parkerne kan bruges til servering. Der er mange københavnske jobs i restaurationsbranchen, og dem skal vi bakke op om,« siger han.

»Man kan også forestille sig, at der midlertidigt afspærres dele af gader for trafik eller at hastigheden nedsættes for at skabe byliv der sætter gang i beskæftigelsen.«

Katalog med forslag

Finn Rudaizky vurderer, at der ret hurtigt kan indrettes områder til udeservering på kommunens arealer. Mange af byens parker er dog fredede, og her må kommunen forhandle med staten, før der kan gennemføres udeservering i dele af parkerne, siger han.

»Dansk Folkeparti anbefaler, at kommunen hurtigst muligt kontakter Slots- og Kulturstyrelsen for at få en aftale på plads. Kommunens Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et katalog med forslag som kan styrke restauranter og cafeerne som behandles politisk på rådhuset den 11. maj. På forhånd støtter Dansk Folkeparti op om forslagene,« understreger Finn Rudaisky.