Nødråb til danskerne: Red dyrene og planeten fra konkurs

Den Blå Planet løber tør for penge til september. Derfor er det en ydmyg direktør, der beder danskerne om at støtte planeten med et bidrag – dels for at redde dyrene, dels for at redde planeten fra konkurs.

I et videoklip forklarer direktør Jon Diderichsen, at situationen er katastrofal for Den Blå Planet. Og han bønfalder danskerne om hjælp ved at give et bidrag for at redde dyrene og planeten fra konkurs ved at donere et beløb via mobilepay.

Indsamlingen startede fredag, efter det stod klart, at regeringen ikke tillader planeten at genåbne før tidligst til juni.

Jon Diderichsen forklarer, at ti procent af planetens udgifter er dækket af staten. Derfor er der hårdt brug for støtte til de omkostninger, der er forbundet med pasning og pleje af dyr. Og han understreger, at alle beløb går ubeskåret til dyrene i form af foder og medicin.

Ender det med, at planeten går konkurs, må akvariet aflive dyrene, da de ikke kan afsættes til andre zoologiske haver og akvarier rundt om i verden, der også lider under coronakrisen.

Jon Diderichen fortæller i indslaget, at han er overrasket over, at planeten skal vente til juni med en genåbning, for alt var gjort klar til at åbne på mandag.

Planeten må indtil videre leve videre med støttepakkerne, men de er kun en delvis dækning af udgifterne, så der er stadig lavvande i kassen og udsigt til et stort underskud.

Støt Den Blå Planet: Videoklip og mobilepay-løsning