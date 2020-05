Flere politianmelder By & Havn for lovbrud

Det er ikke kun aktivisterne i Arternes Ambassade København og Extenction Rebillion Danmark, der politianmelder byudviklingsselskabet By & Havn for lovbrud. Nu er kredsen af anmeldere udvidet med Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening,

De har politianmeldt By & Havn for at have overtrådt bestemmelserne i Bekendtgørelsen af lov om jagt og vildtforvaltning.

»Byudviklingsselskabet By & Havn og dennes underleverandører er anmeldt for at have udført undersøgelser på Amager Fælleds Lærkeslette, der har resulteret i destruktive forstyrrelser af de lærker, som pt. ligger på rede på Lærkesletten. Aktiviteterne omfattede voldsomme, støjende og vibrerende lyde og store nedtrykkede dækspor fra deres mobile boretårn. Hjulsporene går i mindst to forskellige retninger, 20 meter ud fra det gamle testområde, mellem Lærkerederne. De seks grønne organisationer mener, at disse undersøgelser, midt i lærkernes yngletid, er ulovlige efter Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning §6a, stk. 3 og derfor bør straffes og stoppes med et strakspåbud,« skriver anmelderne i en pressemeddelelse.

»By & Havn er tidligere blevet kritiseret for, at deres byggetekniske undersøgelser på Amager Fælled er til fare for områdets fredede padder og fugleliv mm. Der er bred enighed blandt forskere med speciale i biodiversitet om, at den endnu ikke godkendte bydel Vejlands Kvarter, som de byggetekniske undersøgelser omhandler, vil reducere biodiversiteten på Amager Fælled. Forskernes udsagn går imod byudviklingsselskabet By & Havns påstand om, at projektet vil øge biodiversiteten i området.«