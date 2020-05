Amager Centret: Live-overvågning af kunder skal sikre god afstand

Amager Centret er genåbnet efter to måneders delvis nedlukning. For at undgå kødannelser og sikre god afstand bliver kundeantallet overgået.

Amager Centrets genåbning er ikke blevet fejret med festfyrværkeri og først-til-mølle tilbud. Til gengæld er der tale om en kontrolleret åbning, hvor der skabes afstand mellem kunderne og sikres, at alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

Det forklarer kommerciel direktør i Danske Shoppingcentre PS/, Eva Handest:

»Genåbningen vil følge en detaljeret plan, der er tilpasset de nye sundhedsregler, og der er samtidig foretaget en række tiltag i centrene, så det sker sikkert og trygt for alle, kunder som butikspersonale,« siger hun.

Andre nyheder

I Amager Centret er der stor fokus på at holde afstand mellem kunderne. Ved trafikale knudepunkter er implementeret afstandsmarkeringer, bl.a. ved ind- og udgange, ved smalle passager og ved trapper eller rulletrapper. Og som det kendes fra trafikken, vil kundestrømmen reguleres med retningspile og stiplede midterlinjer.

Og for at sikre at kravene efterleves, er der etableret live overvågning af antallet af kunder.

»Ved at overvåge antallet af kunder via vores kundetællersystem har vi en sikkerhed for, at der på intet tidspunkt vil befinde sig flere besøgende i centrene, end at vi kan overholde retningslinjerne,« siger Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør i DEAS, som administrerer Amager Centret.

Ved alle indgange til både centret og butikker er placeret skilte, der indikerer, hvor mange personer der må være i centret eller butikken ad gangen. Centervagterne er instrueret i at opløse eventuelt større grupper.

Et andet stort fokusområde er rengøring, og også her er der taget yderligere tiltag for at sikre kundernes tur gennem centret. Der er placeret hånddesinfektionsdispensere ved ind- og udgange, ved kundetoiletter og andre centrale steder i centret.

For at sikre så få berøringsflader så muligt, er hovedparten af blandingsbatterierne på kundetoiletter udskiftet til berøringsfri armaturer. På områder, hvor man ikke kan undgå berøring, er der særligt fokus på vask og desinficering.