Drive in-underholdning i lufthavnen: Mød Onkel Reje, L.O.C. og Mads & Monopolet

København Lufthavns parkeringsplads P19 kommer til at danne ramme om Drive-in koncerter med danske kunstnere, der giver live-koncerter i slutningen af maj og starten af juni – i bilen.

Det er Live Nation, der sikrer sig med forholdsregler og denne koncertform, at alle myndighedskrav efterleves, så det bliver en tryg og stor begivenhed sammen med hundredvis af andre biler og deres passagerer at få én på opleveren i luthavnen parkeringsareal.

»Vi lever af – sammen med gode samarbejdspartnere – at give mennesker muligheder for at få gode oplevelser og spændende rejser. Lige nu er det jo lidt svært i den aktuelle sundhedskrise, men til gengæld kan vi være med på artisternes rejse tilbage til publikum. Vi er jo Danmarks centrum for både længsel og gensynsglæde, så derfor er vi glade for at kunne stille vores faciliteter til rådighed for arrangementet,« siger Peter Krogsgaard, Kommerciel Direktør, Københavns Lufthavn, til Live Nation, i en pressemeddelelse.

Pt. har Live Nation disse kunstnere på: Onkel Reje lørdag den 23. maj kl. 10.00 og 12.15, L.O.C. lørdag den 23. maj kl. 19.30 og Mads & Monopolet søndag den 24. maj kl. 17.00.

Det hele foregår ved Parkering P19, Kystvejen P19.