Crowdfunding: Økobrug forsøger at sælge 80.000 æg på forhånd som ægaktier

Corona kom i vejen for planerne om storsalg til restauranter, så nu vil økobruget Seerupgaard forsøge at skabe den økonomiske grobund for et mobilt hønsehus ved at sælge økoæg på forhånd til private.

Det mobile hønsehus var næsten bestilt hos den jyske forhandler, og økobruget Seerupgaard på Fælledvej fuldstændig klar til at udvide repertoiret med salg af egne økoæg.

Men så kom coronakrisen i vejen, fordi mange restauranter lukkede og dermed en forhåndsaftale om salg af 150.000 æg.

Nu forsøger Neel og Marc Seerup Hansen i stedet at bane vejen for ægproduktionen ved at sælge 80.000 økologiske græsæg – 8.000 bakker med 10 i hver – på forhånd via ægaktier, for at skabe et økonomisk fundament, fortæller parret i en pressemeddelelse.

»Vi vil stadigvæk gerne have høns i et mobilt hus. De vil både kunne hjælpe os i vores grøntssagssædskifte, de kan flyttes rundt i marken, kan hjælpe os med at dyrke bedre grøntsager, samtidig med at hønsene har et fantastisk frit liv,« fortæller Marc Seerup Hansen i pressemeddelelsen.

»Når vi har dyrket nogle grøntsager, er der altid rester tilbage på marken. Det er guf for hønsene, der samtidig rydder op i kållarver og andre hønselækkerier. Og så giver det gode æg når hønsene altid har adgang til grønt lige uden for døren,« udtaler Neel Seerup Hansen.

Skal nå 80.000 på en uge

Forhåndssalget af de 80.000 økoæg skal ske over den næste uge.

»Hvis vi kommer over 80.000 solgte æg, tør vi helt sikkert sætte i gang, for så har vi vished for, at en pæn del af de æg, der vil blive lagt i rederne i det mobile hønsehus over de næste par år, allerede har destination på et spisebord og ikke en skraldespand,« siger Neel.

En ægaktie løber i op til to år, hvor udbyttet bliver udbetalt i æg.

Æggene kan hentes på gården i Dragør, eller i det nyudviklede afsætningssystem Økoskabet, når og hvis der kommer høns på gården.

Hvis ikke Seerupgaard når i mål og køber et hønsehus, så tilbagebetaler parret pengene, eller tilbyder folk at købe andre varer fra gården i stedet for, skriver de i pressemeddelelsen.

På seerupgaard.dk kan du bestille ægaktier og med en ekstra skilling endda få dit navn på det mobile hønsehus.