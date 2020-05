Dramatisk novellesamling lige udkommet: Skildrer livet under Coronakrisen

»Frygten for sygdommen og det usynlige æder sig ind på dem, da de i kælderen møder en mand med mundbind og væskende sår i ansigtet. En mand, der måske har smittet en hel opgang.«

Ovenstående er blot en del af den beskrivelse, Maria Frantzen Sanko giver af sin egen novelle ’Man plager ikke om noget på Amager’, der skildrer Liam og hans familie, der er i opløsning på grund af Coronakrisen. Novellen er en del af den splinternye novellesamling ’Hvor Du Er’, der er skrevet ’live’ under krisen.

Mens personerne og visse steder i Marias novelle er fiktive, bunder selve historien i noget meget virkeligt. Gennem novellen forsøger hun nemlig at give en stemme til alle de børn, der i den grad er i klemme under krisen og har været tvunget til at gemme sig indenfor bag skærme.

Det fortæller Maria, der til daglig er skolelærer på Pilegårdsskolen:

»Som lærer glæder jeg mig utroligt meget til at se mine elever igen. Jeg glæder mig især til den dag, jeg må give dem et kram og sige, at jeg er vanvittigt stolt af alt det, de har gjort og ofret i denne periode. De har, om nogen, vist samfundssind,« fortæller hun.

’Hvor Er Du’ består af fiktive noveller fra ni forfatter, der forsøger at skildre de tanker, frustrationer, frygt og fordomme, der lige nu hersker under Coronakrisen, hvor det kun er tid, vi har i overskud.

Undervejs har alle ni forfattere fået input fra følgere på de sociale medier, der har fortalt om de glæder og sorger samt små og store oplevelser, der har præget hverdagen de seneste måneder.

Novellesamlingen udkom 11. maj.