By & Havn om politianmeldelse: De gældende regler er blevet fulgt

Byudviklingsselskabet By & Havn fastholder, at de gældende regler er blevet fulgt. By & Havn er ellers blevet politianmeldt for det modsatte.

Arternes Ambassade København, Extenction Rebillion Danmark, Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, har politianmeldt byudviklingssselskabet By & Havn for at have overtrådt bestemmelserne i Bekendtgørelsen af lov om jagt og vildtforvaltning.

Det er specifikt undersøgelserne på Amager Fælleds Lærkeslette til det kommende Vejlands Kvarter, der er lagt til grund for politianmeldelsen.

I et svar til Amager Bladet skriver By & Havn, at »det er korrekt, at By & Havns rådgivere den anden dag undersøgte de komprimeringsforsøg, vi udførte for to måneder siden på Vejlands Kvarter. Der blev taget størst muligt hensyn til dyrelivet i området.«

By & Havn uddyber i sit svar:

»De indkomne data skal indgå i arbejdet med at kvalificere forslaget til lokalplan for Vejlands Kvarter, som lige nu er under udarbejdelse.

Undersøgelserne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler og er koordineret med Københavns Kommune. Under arbejdet blev der udvist stor forsigtighed i forhold til at undgå at beskadige eventuelle reder og æg i og omkring de to testfelter, hvor målingerne blev foretaget.»